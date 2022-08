Ukrán háború: rákapcsoltak az oroszok a bombázásra, mert ellentámadástól tartanak

A donyecki régió kormányzója szerint a lakosság háromnegyedét evakuálták az orosz támadások miatt. Pavlo Kyrylenko az ukrán televíziónak úgy nyilatkozott, hogy a térségben

gyakorlatilag nincs egyetlen nagyobb város sem, amelyet ne lőnének az oroszok.

A kormányzó a Facebook-oldalán arról is beszámolt, hogy két polgári áldozata és 12 sérültje van a donyecki régiót ért friss támadásnak. A hírt független források még nem erősítették meg.

A Reuters arról is beszámolt, hogy az ukrán katonai vezérkar szerint az orosz repülőgépek több helyszínt is támadtak délen, köztük a Fekete-tenger melletti Mikolajivot. Az orosz határhoz közeli Szumij régió több városára is légicsapásokat mértek - közölte a vezérkar -, illetve az északkeleti Harkiv régiót szintén lőtték.

Szintén pénteken Washington megerősítette azokat a híreket, amelyek szerint egy amerikai állampolgár nemrég meghalt Ukrajnában, de további részleteket nem kívánt közölni. (Guardian)