Magyarország szomszédjában már elkezdődött a brutális energiaválság, menekültek milliói indulhatnak útnak

A kelet-európai energiahiány és az ukrán polgári infrastruktúrát ért hatalmas károk az év későbbi hidegebb időszakában újabb ukrán menekülthullámot küldhetnek a nemzetközi határokon túlra. Ez különösen az Ukrajna keleti tartományaiban élőket érinti, akik a leginkább ki vannak téve a háború hatásainak. Mindez azonban Európa számára is komoly kihívásokat támaszt, amennyiben az energiaválság mellett egy erősödő humanitárius krízissel is meg kell birkóznia.

Míg Európában a növekvő energiaárak egyre nagyobb aggodalmat váltanak ki a lakosság körében, addig Ukrajnában, főleg az ország keleti felén mindez már valósággá vált.

Ukrajnában ugyanis már most is mindennapos az üzemanyag- és energiahiány. Ebben közrejátszik az, hogy Ukrajna a múltban még más európai országokkal való összevetésben is igen jelentős mértékben függött az orosz vagy fehérorosz energiahordozóktól. A háború előtt például az ország üzemanyagszükségletének 80 százalékát importálták, többnyire a Moszkva közeli partnerének számító Fehéroroszországból.

Az energiaimport megcsappanása, különös tekintettel az üzemanyagra azonban nemcsak a lakossági, hanem az ipari felhasználást is érintik. Ezek közül az egyik legnagyobb csapást a mezőgazdaság szenvedi el, amely Ukrajna egyik legfontosabb gazdasági szektora, teljesítményét azonban az orosz blokádok már így is rombolták.

Olekszandr Kubrarov, Ukrajna infrastrukturális minisztere korábban úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna teljes üzemanyagimportja most Európából érkezik. Ez hosszú távon azért is problémás, mert az Európai Unión belül pár hónap múlva érvénybe lép az orosz olajtermékekre vonatkozó embargó, amely újabb kihívások elé állítja a közösség és Ukrajna energiaellátását.

Az ukrán gázellátás talán még az üzemanyagnál is borúsabb képet fest. Ukrajnának nagyjából 19 milliárd köbméter gázra lenne szüksége, hogy elérje a kormányzat által megjelölt célmennyiséget, amellyel átvészelheti a telet.

German Galuscsenko ukrán energiaügyi miniszter ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy a mostani tél lesz a legrosszabb Ukrajna számára, amióta 1991-ben elnyerte függetlenségét.

Ami a gáztározók feltöltöttségét illeti, Jurij Vitrenko, a Naftogaz nevű nemzeti energetikai vállalat vezetője a hónap elején úgy fogalmazott, hogy már több mint 12 milliárd köbméter gáz áll rendelkezésre a tározókban.

Az azonban továbbra sem világos, hogy Kijev honnan fogja beszerezni a hiányzó 7 milliárd köbmétert.

Fennáll továbbá annak a veszélye is, hogy a nyugat-ukrajnai tárolókban tárolt gáz nem lenne elegendő ahhoz, hogy fenntartsák a nyomást a vezetékekben és biztosítsák az Ukrajna keleti és középső részébe irányuló ellátást.

A humanitárius helyzetet csak rontják az ukrán városok lakóépületeiben keletkezett kiterjedt károk, megrongálódott épületek felfűtéséhez ugyanis még több energiára van szükség.

A probléma súlyosbodását megelőzendő, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága már közzétett egy téliesítési stratégiát, amely magában foglalja szögek, fa és szigetelés kiosztását az ukránoknak az előzetes javítások elvégzéséhez. Ennek ellenére azonban feltételezhető, hogy a tél beálltát követően újabb tömegek kényszerülnek arra, hogy elhagyják lakóhelyeiket.

Az ENSZ becslése szerint Ukrajna lakosságának közel egyharmada kényszerült elhagyni lakóhelyét az orosz invázió kezdete óta. Ami a hivatalos nyilvántartásokat illeti, Európa-szerte 6,6 millió ukrán menekültet tartanak számon, az országon belüli migráció azonban legalább ugyanennyi embert érinthet.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az ENSZ megítélése szerint az Ukrajnából most zajló elvándorlás a második világháború óta a leggyorsabban növekvő menekültválságnak számít a kontinensen.

Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images