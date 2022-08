Miközben Biden keményen bünteti Moszkvát, az amerikaiak zsákolják az orosz árukat

A lap arról ír, hogy annak ellenére, hogy Joe Biden elnök „megsemmisítő csapást” ígért az amerikai szankciókkal Oroszországra nézve, az Egyesült Államokba a kemény büntetőintézkedések ellenére is folyamatosan érkeznek az orosz árucikkek.

A lap azt írja, hogy február óta havi szinten átlagosan 1 milliárd dollárt tesz ki az Amerikába áramló orosz exportforgalom összértéke, összesen 3600 konténernyi áru érkezett Oroszország területéről az Egyesült Államok kikötőibe az orosz invázió kezdete óta.

Az AP összesítése szerint:

a legtöbb szállítmány, mintegy 1294 konténer, fát tartalmaz,

a legnagyobb össztömege az Amerikába áramló fémeknek volt, 264,4 millió tonna,

ezen kívül vásárolt Amerika még élelmiszert, energiahordozókat, gumit, trágyát, autóalkatrészeket, radioaktív anyagokat és lőszert is Oroszországtól.

is Oroszországtól. Bár egyes árucikkek kereskedelme jelentős volt február, március magasságában, mára ez teljesen leállt, például a olaj, trágya és lőszer területén. Ezeket az árucikkeket ugyanis többnyire a hónapok folyamán szankcionálta Washington.

A lap arról ír, hogy azért nem függesztette fel az Egyesült Államok teljes egészében a kereskedelmet Oroszországgal, mert többet ártana Amerikának és a világgazdaság egészének a totális embargó, mint használna. Ennek ellenére megjegyzik: vannak olyan cégek, amelyek egyszerre árulnak például fémeket az orosz katonai repülőgépeket készítő gyáraknak és az Egyesült Államok egyes vállalatainak.

Azt is megjegyzik, hogy elképzelhető, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek jelenleg is megkerülik a szankciókat. Például felmerül a gyanúja annak, hogy Kazahsztánon keresztül orosz olaj is érkezik az Egyesült Államokba, annak ellenére, hogy embargó van érvényben.

Ugyanakkor arra is van példa, hogy egyes amerikai cégek önként döntenek úgy, hogy például nem vesznek orosz fémet Moszkva háborús agressziója miatt.

Végeredményében a lapnak nyilatkozó szakértők megjegyzik: az Egyesült Államok és Oroszország sosem voltak egymás kiemelkedő kereskedelmi partnerei, viszont még ha nem is omlanak össze teljesen az érintett orosz cégek az amerikai piac kiesése miatt, biztosan érezni fogják a bevételkiesést.

Ami szintén fontos, hogy a másik oldalon Washington korlátozza azt is, hogy az amerikai cégek mit adhatnak el Oroszországnak – például az orosz technológiai iparban használt félvezetőket teljes egészében letiltották a nyugati döntéshozók az orosz piacról. Ha mást nem is, hosszabb távon ez jó eséllyel fájni fog az orosz gazdaságnak.