Megindulhatott a régóta várt ukrán ellentámadás, továbbra is áll a bál a zaporizzsjai atomerőmű körül - háborús híreink hétfőn

Oroszország rendszeresen ágyúzza a zaporizzsjai atomerőműnek otthont adó Enerhodar várost azért, hogy "elrejtse nukleáris bűntetteit és az orosz propagada számára olyan képet fessen, amelynek alapján az ukrán erőket okolhatják a támadásokért" - jelentette ki hétfőn Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója a Twitteren.

"A megszállt Enerhodar Oroszország általi cinikus és szisztematikus ágyúzása egy szervezett véres showműsor, amelynek célja a helyi lakosság megfélemlítése, az ukrán fegyveres erők hibáztatása és az oroszok által elkövetett nukleáris bűntettek elfedése. A barbárokat nem érdekli, hány embert ölnek meg egy propagandaképért" - fogalmazott a tisztségviselő.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy hétfőre virradóra - Kijev szerint - Oroszország csapásokat mért az általa megszállt Enerhodar lakóövezetei ellen, amelynek következtében legalább tíz embert sebesítettek meg repeszek.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kijelentette: a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség küldöttségétől elvárja, hogy a zaporizzsjai atomerőműben tett látogatását követően egyértelműen jelentse ki hogy az orosz hadsereg jogsértéseket követett el. "Tudjuk, hogy Oroszország nemcsak Ukrajnát, hanem az egész világot nukleáris incidens veszélyének tette ki. A nemzetközi közösséget egyetlen követelésnek kell egyesítenie: az orosz csapatok vonuljanak ki a zaporizzsjai atomerőműből" - szögezte le stockholmi látogatása alatt tartott sajtótájékoztatóján.

A "Kahovka" elnevezésű ukrán műveleti alakulat arról számolt be, hogy áttörték az oroszok első védelmi vonalát az orosz csapatok által a február 24-én kezdődött Ukrajna elleni invázió elején orosz kézre került dél-ukrajnai Herszon közelében. A műveletről videofelvételt is közzétettek az interneten. Közleményük szerint az önkényesen kikiáltott szakadár "Donyecki Népköztársaság" 109. ezrede "visszavonult a herszoni régióban elfoglalt pozícióiból, az őket támogató orosz ejtőernyősök elmenekültek a csatatérről". A videón egy oroszul beszélő katona panaszkodik, hogy az ukrán fegyveres erők áttörték az orosz csapatok első védelmi vonalát a megyében. Az Ukrajinszka Pravda című lapnak az ukrán fegyveres erőknél egy másik forrás megerősítette, hogy egyes területeken valóban áttörés történt az oroszok első védelmi vonalán, de szavai szerint korai még komoly eredményről beszéni. "Az ukrán fegyveres erők számos irányban megkezdték a támadó hadműveleteket Ukrajna déli részén" - mondta Natalija Humenyuk, az ukrán déli műveleti parancsnokság sajtóközpontjának vezetője.

A "Kahovka" hadműveleti alakulat hozzátette, hogy Herszon megyében gyakorlatilag egy híd sem maradt épen, amelyen az oroszok utánpótlást szállíthatnának, ugyanis az ukrán erők amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorzatvetőkkel lerombolták valamennyit, és már csak gyaloghidak maradtak. Az Ukrajinszka Pravda hozzáfűzte: múlt szombaton készült műholdfelvételek azt mutatták, hogy az orosz csapatok pontonhidat építenek közvetlenül az Antonyivszkij-híd mellett Herszonban, amelyet alaposan megrongáltak az ukrán csapások.

Az ukrán erők csapást mértek a Herszon megyei Beriszlavban egy gépgyártó üzem területén létesített orosz támaszpontra, amelyen az orosz csapatok haditechnikát, lőszereket tároltak és katonákat állomásoztattak - közölte Volodimir Litvinov, a járási katinai adminisztráció vezetője. Szavai szerint tűz ütött ki a bázison.

Közben Jurij Vitrenko, a Naftohaz ukrán állami gázvállalat vezetője figyelmeztette az ország lakosságát, hogy a téli fűtési szezonban várhatóan 4 Celsius-fokkal lesz alacsonyabb a hőmérséklet a lakásokban a megszokottnál. "Az ukránok valószínűleg az elmúlt évtizedek leghidegebb télével néznek szembe" - hangsúlyozta. Jelezte, hogy a beltéri hőmérsékletet 17-18 Celsius-fokra állítják be, ami körülbelül négy fokkal a normál hőmérséklet alatt van, és azt tanácsolta az embereknek, hogy takarót és meleg ruhát vegyenek fel arra az esetre, ha a kinti hőmérséklet -10 Celsius-fok alá csökkenne. Vitrenko szerint az idén a fűtést később kapcsolják be az otthonokban és korábban leállítják."Nyugati pénzügyi támogatás nélkül nem lesz elég gázunk, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy a kockázata az energiarendszer meghibásodásának is" - emelte ki a Naftohaz vezetője. Elmondta, hogy Ukrajnának körülbelül 10 milliárd dollárra van szüksége a gázbehozatalának fedezéséhez.

