"Táncolj tovább, Sanna" - Egy félmeztelen fotó és egy sírva megtartott beszéd után váratlan támogatóra lelt a finn miniszterelnök

A 36 éves Marin szemében könnyek csillogtak, amikor arról beszélt előző héten a dél-finnországi Lathi városában megtartott rendezvényen, hogy ő is "ember", és hogy "ez a hét nem volt könnyű", miután a miniszterelnök a barátaival való bulizás miatt a kritikák áradatával szembesült - írta a brit Daily Mail.

A beszéde előtti nap folyamán került elő egy fotó, amelyen Marin egyik barátnője, a 33 éves modell, Sabina Särkkä félmeztelenül csókolózott barátnőjével a miniszterelnök Kesäranta nevű hivatalos rezidenciáján, melleik előtt egy reprezentatív kellékként szolgáló "Finnország" táblát tartva. A 33 éves Särkkä a kép megjelenése után bocsánatot kért "helytelen viselkedéséért", és azt mondta, hogy "mélységesen sajnálja", hogy további kellemetlenséget okozott a vezetőnek, akit a szórakozása miatt támadnak. A fotó elkészülte miatt egyébként Sanna Marin is bocsánatot kért.

: BACK AGAIN - Finland's PM Sanna Marin back in the limelight this time after two of her female friends were pictured TOPLESS and kissing in her official residence #BREAKING