Jönnek a videók az ellentámadásról: brutálisan nehéz helyzetben vannak az ukránok

Nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz sétagalopp a Herszon térségében indult, átfogó ukrán ellentámadás. Bár eddig viszonylag kevés videó és kép jelent meg a térségben zajló eseményekről, az első felvételek alapján úgy tűnik, az ukránok többnyire nyílt síkságokon és szántóföldeken próbálnak átkelni gyalogsági alakulatokkal és páncélozott járművekkel, ahol igencsak kitettek az orosz tüzérség és légi képességek tüzének. Bár bizonyos területeken értek el sikereket, úgy néz ki, azért veszteségek is bőven vannak az ellentámadásban részt vevő ukrán csapatok körében.

Pár napja átfogó ukrán ellentámadás indult Herszon térségében. A legnagyobb sikereket eddig Nova Kahovkától északra, északnyugatra érték el az ukránok, ahol eddig négy-öt település visszafoglalásáról érkeztek hírek.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 30. Megindult az ukrán ellentámadás, de az első órák előrehaladása meglepő jeleket mutat

Az elmúlt néhány órában elkezdtek felkerülni az első felvételek az ellentámadásról, többnyire az elfoglalt területet védő orosz haderő forrásaiból. Az orosz-ukrán háborúban használatos fegyvereket nyomönkövető Ukraine Weapons Tracker több videót is közzétett az eseményekről, az egyiken ukrán BMP gyalogsági harcjárművek likvidálása látható, a másikon pedig egy tüzérségi tűz által megsemmisített, harckocsikat is tartalmazó gépesített menetoszlop.

A Ukrainian BMP-1 and two other BMP-1/2 were destroyed by Russian artillery fire near the village of Mirnoe, Oblast. The date is unknown at this time but is claimed to be recent. #Kherson — International (Leaks) August 31, 2022

Ami a felvételek kapcsán kifejezetten érdekes, nem is önmagában a veszteségek súlyossága, hiszen 4-5 harcjármű megsemmisülése talán nem érvágás az ukránoknak, akik csak Lengyelországtól kaptak nemrég több mint 300 harckocsit.

A videók jól mutatják azt, hogy az ukrán fegyveres erőknek kifejezetten nehéz körülmények közt kell végrehajtaniuk a támadást, hiszen lényegében mindenféle fedezék nélküli síkságokon, pusztákon, szántóföldeken kell átvonulniuk Herszon felé.

Ilyen környezetben pedig folyamatos veszélyben vannak mind a katonai járművek, mind pedig kezelőik a tüzérségi tűz, illetve légitámadások miatt. Jól látható a videókon is, hogy ilyen környezetben még régebbi, precíziós képességekkel nem rendelkező tüzérségi eszközök is komoly veszteségeket tudnak okozni.

Az egyik első, állítólagos fotó a Herszon térségében zajló ellentámadásról. Az egyelőre nem megerősíthető hitelességű felvételt állítólag egy ukrán katona készítette. A háttérben holland YPR-765 APC-k láthatók, illetve heves orosz tüzérségi tűz. Forrás: Twitter

Az orosz védelmi minisztérium szerint nagyon súlyosak az ukrán veszteségek: tegnapi jelentésükben azt állították, hogy egy nap alatt 48 harckocsit, 46 gyalogsági harcjárművet, 37 egyéb páncélozott harcjárművet, nyolc nagy kaliberű géppuskával felszerelt kisteherautót, valamint több mint 1200 ukrán katonát likvidáltak Herszon térségében az orosz fegyveres erők. Nyilván ezeket a közléseket a világon sehogy sem lehet megerősíteni és az is tény, hogy mind az orosz, mind az ukrán védelmi minisztérium jelentősen inflált számokat közöl a másik oldal veszteségeiről.

Azt is tudjuk, hogy az ukránok folyamatosan lövik az orosz állásokat Herszon térségében nagy hatótávolságú fegyverekkel: dolgoznak a HIMARS-ek is, amelyek fontos logisztikai és parancsnoki központokat támadnak a városnál.

Looks like two Ukrainian HIMARS making sure no russians dares trying to fix the Antonivsky Bridge near Kherson.If there is a spot where GMLRS are incoming again and again you better stay away from that spot, unless you want to be cut in half. pic.twitter.com/KYqFzKBerb — Thomas (C.) August 30, 2022

Szinte biztos, hogy a Herszon térségében zajló harcok el fognak húzódni, beleértve magát az offenzívát is. Bár az oroszok azt állították már tegnap, hogy az ukrán ellentámadás megtört, a nemrég felszabadított Ternovi Podi, Arhanhelszke és Szuhij Sztavok esete azt mutatja, hogy egyelőre erről még közel sem lehet beszélni.

forces continued counteroffensive operations with ground assaults and strikes against GLOCs across the River. Ukrainian forces made gains on the ground and have begun striking pontoon ferries across the river. #Ukrainian — ISW (@TheStudyofWar) August 31, 2022

A terepviszonyok miatt viszont akárhogy is nézzük, nagyon nehéz lesz egy átfogó offenzívát kivitelezni Herszon város ellen, még akkor is, ha amerikai jelentéseknek megfelelően magát a várost csak körül akarják zárni az ukránok és nem terveznek ostromot, illetve akkor is, ha igaznak bizonyulnak a brit jelentések, melyek szerint az oroszok maguk is rosszul felkészülve várják a támadást.

Most először fordul elő a háború során, hogy az ukránok átfogó ellentámadást indítanak saját területük visszaszerzéséért (Kijev és Harkiv térségében ugyanis nem volt érdemi orosz ellenállás, a Kígyó-sziget elleni offenzíva meg nem volt átfogó). Az egész világ kíváncsian várja, hogy milyen sikerrel tudják majd az ukránok kivitelezni azt a nehéz körülmények közt, sík terepen zajló, támadóharcot, melyet az orosz haderő a háború kezdete óta folytat.

Ha a Herszon elleni offenzíva sikeres lesz, az gigantikus reputációs kudarc lenne az orosz hadvezetésre és magára Vlagyimir Putyin elnökre nézve is, ezért várhatóan az ukránok mindent bevetnek majd a támadás sikere érdekében, miközben az oroszok jelentős mennyiségű erőforrást csoportosítanak majd a régióba más területekről.

Címlapkép: a "Donyecki Népköztársaság" BMP-1-es gyalogsági harcjárműve valahol az ukrajnai fronton. A kép illusztráció. Forrás: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images