3 súlyos indok, amiért gyorsan vérfürdővé vált a régóta várt ukrán ellentámadás

Bár meglehetősen korai temetni a Herszon-Mikolaiv térségében indult ukrán ellentámadást, az pár nap után világossá vált, hogy vérfürdő lesz a dologból: a támadók oldalán (is) súlyosak a veszteségek és nagyon úgy tűnik, egyhamar nem sikerül eljutni a megyeszékhelyhez, Herszon városhoz. Bár egy ilyen támadóművelet, különösen nyílt terepen, egy megerősített védelemmel rendelkező nagyváros ellen senkinek sem lenne sétagalopp, az is kiütközött, hogy az ukrán fegyveres erők bizonyos kritikus fontosságú képességek híján indultak neki a támadásnak, részben emiatt is komolyak a veszteségek. Talán az is elmondható, hogy maga a támadás is egy kicsit elhamarkodott volt, bár Kijevet több szempontból is szorította az idő.

1. Elégtelen légi támogatás

A kijevi kormány, ahogy nyugati támogatóik is, folyamatosan lobbiztak azért az elmúlt hónapokban, hogy az ukrán fegyveres erők modern vadászgépeket, vadászbombázókat, esetleg harci helikoptereket kapjanak Washingtontól vagy valamelyik európai országtól. Miközben Kijev egész konkrét listát nyújtott be arról, hogy pontosan mire van szükségük, a Pentagon tisztségviselői mismásolnak a dologgal kapcsolatosan: nemrég azt nyilatkozták, hogy még évek kérdése, mire Ukrajna modern vadászgépeket kap nyugatról, akkor is, ha sikerül megállapodni arról, hogy pontosan mire van szükségük.

Persze, egy modern vadászgép, vadászbombázó beszerzése valóban nem könnyű dolog, hiszen nem elég ezt leszállítani és odaadni egy ötnapos gyorstalpalót elvégzett, lelkes újoncnak, mint egy szárazföldi harcjárművet vagy egy kézifegyvert. A pilóták képzése önmagában hónapokat, ha nem éveket vehet igénybe, a repülőgépek karbantartása és a működtetésükhöz szükséges eszközök leszállítása komplex anyagi és személyi ráfordítást igényel, maguk a repülőgépek pedig alighanem műszaki és üzemeltethetőségi szempontból is a legkomplexebb haditechnikai felszerelések közé tartoznak.

Mindenesetre, a mostani offenzívában, Herszon térségében nagyon jól jött volna az ukránoknak 1-2 új vadászbombázó-század. Bár alkalmaztak az offenzíva során kisebb számban Szu-25-ös csatarepülőgépeket, illetve MiG-29-eseket, ezek a ma már nem éppen csúcstechnológiásnak számító eszközök közel sem bizonyultak elégnek ahhoz, hogy megfelelő légi fedezetet adjanak a támadásban résztvevő szárazföldi csapatoknak.

Ukrán Szu-25-ös kötelék, még békeidőben. Forrás: Wikimedia Commons

Az ukránoknak jelentősen nagyobb, precíziós levegő-föld csapásmérő képességekre lenne volna szüksége, mellyel meg tudják tizedelni az orosz tüzérséget, esetleg légvédelmet, illetve jó lenne, ha nagyobb számban áll rendelkezésükre csatarepülőgép, esetleg támadórepülőgép is, mellyel a szárazföldi előrenyomulást tudják fedezni.

Egyelőre úgy tűnik, jelentős részben a légi fedezet hiányában nem sikerült érdemi offenzív lendületre szert tenni Herszon térségében, de persze ez könnyen változhat, amennyiben, ahogy Kijev ígéri, a támadás több hullámban fog megvalósulni és Washington is esetleg kötélnek áll és pár hónapon belül modern légi eszközöket is hajlandók Ukrajnának adni.

Eleinte ugye a HIMARS-rakétarendszerekre is húzta a száját Joe Biden elnök, aztán pár hónap után kötélnek állt, lehet, hogy a repülőgépek esetében is hasonló eredményt láthatunk majd. Ugyanakkor az is fontos, hogy miközben Amerika egy hónapon belül leszállította a HIMARS-eket Ukrajnának, egy vadászgép-század felállítása ennél jóval hosszabb történet lesz a fent is említett indokok miatt.

2. Modern IFV-k hiánya

Néhány M2 Bradley IFV igencsak jól jött volna az ukránoknak. Fotó: Getty Images

Egyes szakértők még a herszoni offenzíva indulása előtt felhívták a figyelmet arra, hogy súlyos veszteségek várhatók, mivel Ukrajna nem rendelkezik kellő mennyiségű, modern és ütőképes gyalogsági harcjárművel (IFV).

A gyalogsági harcjárművek, lövészpáncélosok elsődleges célja, hogy amellett, hogy mobilitást és páncélvédettséget biztosítanak a gyalogságnak, megfelelő tűzerővel is támogatják őket offenzív műveletek során. A legtöbb, modern IFV fel van szerelve nagy kaliberű gépágyúval is, illetve páncéltörő rakétaindítókkal (ATGM), mely fegyverekkel fel tudják venni a harcot gyalogsági és könnyebben páncélozott célpontok mellett akár bizonyos harckocsi-típusokkal is.

Ukrajna kapott régebbi, szovjet és cseh gyártmányú BMP és BVP lövészpáncélosokat kelet-európai országoktól, viszont egyetlen modern, nyugati IFV-t sem kaptak, amely érdemi előnyben lett volna a hasonló kategóriájú orosz eszközökhöz képest. Az offenzíva során legnagyobb számban használt, BMP-1-es IFV-k konkrétan az 1960-as évek technológiai színvonalát képezik, így még jól karbantartott állapotban sem feltétlen jelentenek komoly tűzerőt és védettséget a modern fegyverekkel szemben.

Az IFV-k hiányát az ukránok a kiszivárgott videók alapján páncélozott szállító harcjárművekkel (APC), ezen belül is amerikai M113-asokkal és holland YPR-765-ösökkel, 4x4-es járművekkel, illetve egy klasszikus, második világháborús megoldással élve, harckocsikkal próbálják feltölteni.

Ukrainian forces in Kherson Oblast, infantry moving with YPR-765 AIFVs, supported by T-72s. pic.twitter.com/TUUQN6ts8G — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 31, 2022

Az utóbbi amúgy különösen érdekes: van több videó is arról, hogy az ukránok úgy használják, elsősorban lengyel származású T-72-es harckocsijaikat, hogy a tankok „utat törnek” az offenzíva során a gyalogságnak, miközben a lövészrajok a páncélosok mögött vonulva próbálnak fedezékben maradni az ellenséges tűz elől. Bár a harckocsik és APC-k a közvetlen tűz elől nyújtanak némi védelmet, az oroszok által nagy számban használt tüzérségi eszközök ellen továbbra is teljesen védtelenek a gyalogsági alakulatok a sík területeken, sőt, ha a gyalogság ilyen módon a harckocsik mögé kuporodik, egy találat akár egy teljes lövészrajt le tud teríteni. Így talán elmondható, hogy egy modern háborúban a harckocsik ilyen jellegű használata nem feltétlen optimális.

Russians using MRLS on Ukrainian 28th Mechanized Brigade during the Kherson offensive. pic.twitter.com/QtZIbcjXQD — LogKa (@LogKa11) September 2, 2022

Ahogy vadászgépek esetén, úgy lehet, hogy IFV-k esetén is meggondolja magát a Nyugat, az Egyesült Államok amúgy is éppen arra készül, hogy kivonja az M2 Bradley lövészpáncélosokat hadrendből.

3. Elhamarkodott volt az offenzíva?

Az egész offenzívával kapcsolatosan a legnagyobb furcsaság talán az, hogy úgy néz ki, az ukrán hadvezetés most több, nagyon hasonló hibát is elkövetett, mint amit az orosz hadvezetés is elkövetett a háború korai szakaszában. Kettő van, ami kiemelkedik:

Az offenzívát talán túl korán indították el, ugyanis hiányoznak a fent is említett, kulcsfontosságú haditechnikai eszközök a beígért, gyors és elsöprő sikerhez. Nagyon úgy tűnik, hogy az ukrán hadvezetés túlbecsülte saját képességeit és alábecsülte az orosz védekezés felkészültségét.

Kijev már a nyár eleje óta ígérgeti, hogy egy elsöprő ellentámadás keretében, szeptemberre visszaveszik Herszont az orosz megszállóktól, az ősz beálltával pedig egyre nagyobb volt a nyomás az ukrán hadvezetésen, hogy indítsák már meg az offenzívát. Az oroszok folyamatosan trollkodták az ukránokat azzal, hogy valójában nincsenek is meg a képességeik a támadás kivitelezéséhez, miközben az ukrán lakosság várva várta a nagy pillanatot.

Lehet, hogy ha Kijev várt volna még néhány hónapot, megkapták volna az áhított IFV-ket, talán bizonyos repülőgépeket, drónokat, nagy hatótávolságú tüzérségi rendszereket, még több katona kiképzését.

Valószínűbb viszont, hogy Kijev arra számított, hogy az ősz, tél beálltával jelentősen megcsappan Ukrajna ügyének támogatottsága Európában, ezért akartak egy gyors és látványos eredményt felmutatni a herszoni offenzíva megindításával, amely új lendületet adhat a nyugati fegyverszállítmányok dinamikájának.

Mindez megmagyarázhatja, hogy miért éppen most indult meg az offenzíva, Kijev hivatalos és Washington nem hivatalos kommunikációja alapján viszont felmerül a gyanúja annak, hogy az ukránok túlbecsülték saját képességeiket és alábecsülték az oroszokat.

Watch a Russian drone drop a hand grenade into another Polish donated tank in Kherson Oblast and completely destroy it. pic.twitter.com/tT1UuCrzgT — The (New) September 1, 2022

Nemrég kiszivárgott, hogy a Pentagon több szimulációt is futtatott, közösen az ukránokkal arról, hogy nézne ki egy ellentámadás Herszon régió mellett Ukrajna több területén.

Eleinte Kijev ugyanis nem csupán délre akarta limitálni az offenzívát: jó eséllyel Harkiv körül és a Donbaszban is lett volna valamilyen akció, de erről épp az amerikaiak beszélték le az ukrán hadvezetést.

Ebből következik, hogy az ukrán vezérkar jóval ambíciózusabb volt az offenzíva előtt, illetve kezdetén, ami jól látszik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök asszertívebb kommunikációjából is, aki a Krím és a Donbasz visszaszerzését ígérte az elmúlt hetekben.

Az elmúlt napokban azonban az ukrán tisztségviselők már lejjebb tekertek a kommunikáció dinamikájából: kijevi vezetők már inkább arról beszélnek, hogy több hullámban hajtják majd végre a támadást, illetve, hogy várhatóan akár télig, tavaszig is elhúzódnak majd a harcok. Elsöprő támadásról tehát már nincsen szó, helyette inkább lassú, de biztos haladást ígérnek az ukrán vezetők.

Mint ismert, az ukrán fegyveres erők több meglepetést is okoztak a háború során: még a nyugati elemzőket és katonai vezetőket is alighanem lenyűgözte, hogy az ukránok visszaverték az orosz támadást Kijevnél, Harkivnél, illetve, hogy az ukránok a Krímet is célba tudták venni az elmúlt hetek során. Szintén sokakat meglepett az, hogy a világ második legütőképesebbjének tartott orosz haderő milyen rosszul szervezett és felszerelt volt egyes hadszíntéren a háború korai szakaszában, a kaotikus parancsnoki láncokról, összeomló logisztikai útvonalakról és elképesztően rossz morálról nem is beszélve.

Egy offenzív művelet lebonyolítása azonban más történet: most a háború során először az oroszok azok, akik beásott fedezékekben, bunkerekben, lövészárkokban, elfoglalt lakások ablakaiban várják a támadást és az ukránok azok, akiknek heves géppuska- és tüzérségi tűzben át kell kelniük a nyílt pusztaságon, búzamezőkön.

A terep tehát most az oroszoknak kedvez, a korábbi paradigmák ilyen körülmények közt nem biztos, hogy működni fognak.

Ahogy fentebb is írtuk, minden orosz híresztelés ellenére még erősen korai kijelenteni, hogy kudarcba fulladt volna az ukrán offenzíva, sőt, az is lehet, hogy előbb-utóbb valóban sikerrel jár a hadművelet.

Akárhogy is nézzük viszont: a támadás dinamikája alább hagyott, a kezdeti áttörés ellenére az elmúlt három napban csupán egyetlen települést tudtak visszafoglalni az ukránok. Összességében azonban kijelenthető, hogy, ahogy Kijev is kommunikálja, az offenzíva most már szinte biztosan el fog húzódni, így a korábban szeptemberre ígért, döntő győzelem nem biztos, hogy meg fog valósulni.

reiterated his false framing of Russia’s unprovoked invasion of as a defensive operation to protect Russia. Ukraine continued targeting Russian logistics and reinforcements and maintained operational silence on its counteroffensive. #Putin — ISW (@TheStudyofWar) September 2, 2022

Rosszabb esetben viszont az is előfordulhat, hogy a talán egy kicsit elhamarkodott offenzívát az oroszok az előnyükre tudják fordítani, így a kijevi hadvezetésnek most kétszer át kell gondolnia, mennyi erőforrást és emberéletet terveznek Herszon visszaszerzésére áldozni:

Címlapkép: ukrán harckocsi Bahmut térségében. A kép illusztráció. Forrás: Getty Images