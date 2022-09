Durván kritizálta az Európai Uniót Orbán Viktor szövetségese az energiaválság miatt

Giorgia Meloni úgy vélte, Olaszország azért került a jelenlegi energetikai válságba, mert évtizedeken át elhanyagolta a beszerzést, másrészt az Európai Unió ahelyett, hogy "stratégiai lépésekről döntött volna az annyira jelentős kérdésekben mint az energiapolitika, inkább arról hozott direktívákat, miként tudunk rovarokat főzni".

Kifejtette, Európa ma már az energiapiacon sem számít jelentős tényezőnek.

A beszerzési lánc olyan hosszú lett, hogy ellenőrizhetetlenné vált. A szabályok nélküli globalizáció nem bizonyult működőképesnek (..) és erre Európa most a zöld átmenetet tűzte ki nagy kihívásnak

- sorolta Giorgia Meloni.

A szeptember 25-i parlamenti választások előtti kampánykörútja újabb állomásán Giorgia Meloni mindenekelőtt az ugrásszerűen emelkedő energiaárakról beszélt.

Az ügyvivő Draghi-kormány csütörtökön ismertette válságtervezetét, mely szerint a fűtési szezon kezdetét novemberre halaszthatnák, ahol azt az időjárás lehetővé teszi. A takarékossági program bevezetése azonban már a következő kormány feladata lesz.

A hónap első napján közölt felmérések szerint a kormányzásra a jobboldali Olasz Testvérek elnöke a legesélyesebb.

Giorgia Meloni pártja elérte a 24 százalékos támogatottságot: a legnagyobb politikai erőnek számít, legalább két százalékponttal megelőzi a baloldali Demokrata Pártot (PD), és megkétszerezi szövetségese a Liga népszerűségét.

A legfrissebb adatokban az Olasz Testvérek, a Liga és a Hajrá, Olaszország! (FI) szövetsége majdnem húsz százalékponttal előzi meg a PD vezette baloldali koalíciót.

Matteo Salvini a Liga vezetője kijelentette, hogy a birtokukban levő számok szerint a jobboldal "elsöprő győzelme" várható. Erre utalt a YouTrend közvéleménykutató is, amelynek előrejelzései szerint a vegyes, de a mandátumok többségét arányosan elosztó választási rendszerrel az Olasz Testvérek és a Liga akár kettesben megszerezheti a parlamenti kétharmadot.

Giorgia Meloni az umbriai tartomány székvárosában, Perugiában mondott beszédében kijelentette, az Olasz Testvérek készen áll a kormányzásra.

Én is készen állok, nem fogok csodákat tenni, de hűséggel, igazsággal (fogok kormányozni), az igazat mondva az olaszoknak" - jelentette ki. Megjegyezte, hogy aggasztja a felmérésekben az Olasz Testvérek iránt tapasztalt "túlzott lelkesedés", mivel a háború megnyeréséhez szereti megvívni a csatákat. "Az igazi hatalmat a mozgásba lendülő nép képviseli

- jelentette ki Giorgia Meloni.

Hangsúlyozta, hogy miközben őt a hazaszeretet vezérli, a baloldal rossz képet fest az országról a külföldi sajtóban. Giorgia Meloni a PD-főtitkár Enrico Lettára utalt, aki a CNN amerikai hírtelevízióban a jobboldal esetleges győzelme negatív következményeiről beszélt.

A baloldal kulturális hegemóniát vall magáénak, miközben valójában hatalmi hegemóniára törekszik (..) furcsa felfogása van a demokráciáról, mely szerint a demokrácia csak akkor szép, ha ők nyernek (..) csak akkor mész előre, ha baloldali vagy

- hangoztatta Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni kifejtette, hogy a baloldal a migránsokról hazugságokat terjesztett a menekülteket az illegális bevándorlókkal keverve,

pedig teljesen másról van szó, de Olaszországban mindenkit menekültként tüntettek fel.

Beszélt a népességcsökkenésről is hangoztatva, hogy Olaszországban nem demográfiai tél, hanem jégkorszak köszöntött be.

Az utóbbi évben kevesebb mint 400 ezer gyerek született (..) így nem lehet előre menni, a jóléti rendszer nem lesz működőképes

- mondta Giorgia Meloni.

Augusztusban elterjedt a közösségi médiában egy felvétel, amelyen 1996-ban a neofasiszta Olasz Szociális Mozgalom tagjaként, az akkor 19 éves Giorgia Meloni Benito Mussolinit, Olaszország fasiszta diktátorát dicsérte. A videó elkészültekor esedékes olasz választáson Meloni a jobboldali Silvio Berlusconit támogatta a baloldali Romano Prodival szemben.

Szerintem Mussolini jó politikus volt. Mindent, amit tett, azt Olaszországért tette. Nem volt hozzá hasonló politikus az elmúlt ötven évben

- mondta Meloni franciául a Soir 3-nak.

Giorgia Meloni – favourite to become next Italian PM – in 1996 interview: “Mussolini was a good politician” pic.twitter.com/eT6nwrrc0r