Nem várt helyről jön a segítség: Európa legerősebb haderejét építhetik fel Oroszország nyugati határán

A hadiipari szinergia Dél-Korea és Lengyelország közt nem teljesen újkeletű dolog. Lengyelország a 2010-es évek közepe óta átfogó haderő-reformprogramot folytat, melynek célja a haderő képességfejlesztése mellett a nemzeti hadiipar fejlesztése is.

2014-ben a lengyel védelmi minisztérium szerződést írt alá a Samsung Techwin vállalattal, melynek keretein belül K9 Thunder önjáró tarackok alvázainak beszerzéséről és hazai gyártásáról állapodtak meg a felek. Az alvázakat az AHS Krab programban használták fel, melynek célja egy saját fejlesztésű és gyártású, modern önjáró tüzérségi rendszer létrehozása volt. Az 1990-es évek vége óta futó program első prototípusait 2015-ben mutatták be: a fegyverrendszer lényegében egy K9-es alvázon futó, francia Nexter 155 milliméteres löveg volt, egy brit BAE AS-90-es toronnyal és lengyel fejlesztésű tűzvezető és elektronikai rendszerekkel.

Az első Krabok 2016-ban érkeztek meg a lengyel csapatokhoz, első éles bevetésüket mégsem a lengyel haderő kötelékében látták, hanem Ukrajnában, miután Varsó úgy döntött, 18 Krabot az ukrán fegyveres erőknek adományoznak.

One of the 18 Polish AHS Krab self-propelled howitzers donated by Poland to Ukraine firing at Russian positions in the Donbas.Ukraine has ordered another 54 Krabs from Poland.The top-modern Krabs are about to become a significant problem for RU forces. pic.twitter.com/6jQQ7HUa9d