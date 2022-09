Megvan az eredmény: Liz Truss lesz a következő brit miniszterelnök

A Konzervatív és Unionista Párt tagjainak szavazatai által az eddigi brit külügyminisztert, Liz Trusst választották meg a kormányzó toryk új vezetőjének, így ő lesz Nagy-Britannia következő miniszterelnöke. A politikusnő a voksok 57,4%-át megszerezve győzte le Rishi Sunak volt pénzügyminisztert. Truss Boris Johnsont követi, aki július 7-én, botrányok sora után kényszerült bejelenteni lemondását. Liz Truss a 15. miniszterelnök II. Erzsébet uralkodása alatt, és ő harmadik nő a kormányfői pozícióban a szintén tory színekben politizáló Theresa May és Margaret Thatcher egykori vezetők után. Egy kiszivárgó dokumentum szerint a Munkáspárt elemzői nem tartják elképzelhetetlennek, hogy az új vezető miatt várható támogatásnövekedést kihasználva a konzervatívok előrehozott választást fognak kiírni.

Megvan az eredmény!

Ma, londoni idő szerint 12:27-kor (magyar idő szerint 13:27-kor) a konzervatív parlamenti frakció erre hivatott bizottsága, az 1922-es bizottság szűk körben közölte az eredményt a vezetőválasztás győztesével.

Alig 10 perccel azután, hogy ők maguk is megkapták a híreket, 12:38-kor (magyar idő szerint 13:38-kor) körül az 1922-es bizottság elnöke, Sir Graham Brady és Andrew Stephenson pártigazgató hirdették ki következő miniszterelnököt a Queen Elizabeth II Centre-ben összegyűlt konzervatív képviselők és tagok előtt.

A szavazáson csak a párttagok választhatták meg az új vezetőt és jelen esetben az ország következő miniszterelnökét.

A választás eredménye szerint Liz Truss 81,326 szavazatot (57,4%) szerzett Rishi Sunak 60,399 (42,6%) szavazatával szemben.

Becslések szerint jelenleg 180 ezer és 200 ezer között van a Konzervatív Párt tagjainak száma, amely a lakosság körülbelül 0,3%-át teszi ki. A londoni Queen Mary Egyetem Mile End Intézetének kutatása szerint a tagság 44%-a 65 év feletti, 97%-a fehér bőrű, 54%-a pedig a fővárosban és Dél-Angliában él.

A vezetőválasztás elején végül nyolcan jutottak el a rajtvonalig. Az első fordulóban két jelölt, Zahawi és Hunt vérzett el, ők nem tudták megszerezni az első fordulón való túljutáshoz szükséges szavazatszámot (30 képviselő). Ezt követően fordulónként esett ki a legkevesebb támogatást gyűjtő 1-1 jelölt. Július 20-án a frakciótagok utoljára szavazhattak a jelöltekről, mielőtt a végső döntés a párttagok kezébe kerülne. Rishi Sunak, Penny Mordaunt és Liz Truss közül végül a volt védelmi miniszter Mordaunt esett ki. Sunak minden szavazási fordulóban az élen végzett, és az ötödik, utolsó körben 137 szavazattal szerezte meg az első helyet, míg Truss csak az utolsó fordulóban előzte meg Penny Mordauntot (105 szavazat), 113 szavazattal befutva a második helyre.

A frakción belüli erőviszonyokkal szemben Sunak tagságon belüli népszerűsége már jóval kevésbé volt magabiztos, Truss a verseny kétszereplősre szűkölése óta végig megkérdőjelezhetetlen előnnyel bírt; az elemzők és a fogairódák is Liz Truss győzelmére számítottak.

Váratlan utazás

A sok-sok hónapon át tartó politikai dráma után Boris Johnson július 7-én jelentette be lemondását a Konzervatív Párt vezetői posztjáról. Johnson a lemondás bejelentésével együtt közölte, hogy az új tory vezető, az új miniszterelnök megválasztásáig ellátja kormányfői teendőit. Johnson várhatóan holnap ottani idő szerint 9 óra körül mond búcsúbeszédet a Downing Street 10. előtt.

A tervek szerint a leköszönő miniszterelnök, majd az új kormányfő, Liz Truss kedden járul II. Erzsébet királynő elé, aki így formálisan tudomásul veszi Boris Johnson távozását, illetve megbízza Trusst a miniszterelnöki feladatok ellátásával, az új kormány megalakításával. Az elmúlt évtizedek gyakorlatával szemben erre most nem a londoni Buckingham-palotában, hanem a királynő skóciai nyári rezidenciáján, a Londontól több mint 800 kilométerre északra lévő Balmoral kastélyában kerül sor. A hagyományoknak megfelelően az uralkodó július végétől októberig tartózkodik Balmoralban, és a 96 esztendős királynő egészségügyi problémái miatt most az a döntés született, hogy nem utazik Londonba, Skóciában fogadja Johnsont és Trusst.

Új Thatcher, régiúj kihívások?

Ahogyan korábban jeleztük, Truss győzelme egy kemény út kezdete volna a toryk és saját maga számára. A Downing Streeten egyre inkább érezni fogják a szorító gazdasági nyomást, és

Nagy-Britannia legújabb Margaret Thatcherje több olyan kihívással is szembenéz, amelyek a '80-as évek jellemzői voltak: fenyegető recesszió, sztrájkok és hanyatlás a városokban.

Truss személyében Washington megkapta azt a szövetségest, amilyenről mindig is beszélt: keményen fellép Kínával szemben, növelné a védelmi kiadásokat. A várható brit-amerikai kapcsolatot már sokan előre is a Thatcher-Reagan kapcsolathoz hasonlítják.

Az EU-val szemben Truss várhatóan nem szándékozik sem agresszívan ellenséges lenni, sem pedig mindent elkövetni azért, hogy helyreállítsa a kapcsolatokat, ahogyan vélhetően egy munkáspárti miniszterelnök tenné. Az elmúlt hónapok során elmérgesedő francia-brit kapcsolatok miatt Franciaország reményét fejezte ki aziránt, hogy az új miniszterelnök hivatalba lépésével sikerül újrakezdeni az együttműködést.

A Truss-kormány számára kemény feladatot jelent majd Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának egyben tartása. A skót kérdés kellően nagy falat lehet, amely könnyen a Truss-kabinet torkán akadhat, amennyiben a tory vezető lépései és megszólalásai kontraproduktív módon nem kioltanák és elejét vennék az újabb népszavazásnak, hanem fokoznák az elszakadási törekvéseket.

A tory külügyminiszter és Nicola Sturgeon, Skócia első minisztere azóta vívnak egymás ellen, hogy a tory pártvezető pozíció várományosa úgy fogalmazott, Sturgeont "ignorálni kell" az újabb függetlenségi népszavazásra való kitartó felhívásával együtt. Liz Truss szerint Nicola Sturgeonnak Skócia belpolitikai kérdéseire kellene összpontosítania, ahelyett, hogy egy második függetlenségi népszavazás kiírása mellett "agitál". Skócia első miniszterét emellett "figyelemkeresőnek", Wales munkáspárti első miniszterét, Mark Drakefordot pedig "Jeremy Corbyn alacsony energiájú változatának" nevezte.

A YouGov legfrissebb közvélemény-kutatása azt mutatja, a britek szerint a megélhetési költségeknek kell lennie az új miniszterelnök első számú prioritásának.

A második helyen a gazdaság, a harmadik helyen pedig az egészségügy áll az éghajlatváltozás előtt.

Whoever the new prime minister is tomorrow, the public are absolutely clear: top of their priorities list should be the cost of livingCost of living: 74% say is a top 3 priorityEconomy: 47%Climate change: 28%Health: 25%Immigration: 20%Ukraine: 13% https://t.co/PlPgnf803r — YouGov (@YouGov) September 4, 2022

Kemény teszt jön szerdán

Alex Shelbrooke konzervatív képviselő, aki az elsők között állt be nyilvánosan Liz Truss mögé, azt mondta, hogy a jövő hét "teszt lesz" az új miniszterelnök számára, mivel szerdán "egyenesen a PMQs", vagyis a miniszterelnöknek szánt kérdések alkalma következik. A szerdai PMQs során Liz Truss először néz szembe kormányfőként a Munkáspárt vezetőjével, Keir Starmerrel, továbbá az ismét egyre hangosabb Skót Nemzeti Párt westminsteri parlamenti frakciójának vezetőjével, Ian Blackforddal.

Nem könnyű dolog ez, különösen ilyen rövid idő alatt

- jelentette ki Shelbrooke, de kiemelte, hogy szerinte az új kormány a párt különböző csoportjain átívelő egységet fog mutatni:

Liz a kezdetektől fogva a párt minden szárnyát képviselte, és nagyon világosan megmondtuk, hogy ő volt az egységjelölt, és ő fogja egyesíteni ezt a pártot

Máris előrehozott választás jöhet?

A YouGov közvélemény-kutatása alapján az emberek 12%-a várja Trusstól, hogy jó vagy nagyszerű miniszterelnök lesz, 52%-uk szerint rossz vagy szörnyű lesz. A legkevésbé rossz várakozások a védelmi politika és az ukrajnai háború terén vannak a politikussal kapcsolatban, míg a legrosszabb számokat a megélhetési költségek, a gazdaság, a lakhatás és az egészségügy terén mutatja.

Net trust in Liz Truss on key issues facing the countryCost of living -47Economy -45Housing -44NHS -42Immigration -42Environment / climate change -40Brexit -37Education -35Law and order -32Ukraine war -29Defence -29 https://t.co/hZj6j2S6hR — YouGov (@YouGov) September 3, 2022

Egy kiszivárgó forgatókönyv és egyes munkáspártiak szerint Liz Truss jelentős növekedést hozhat a kormánynak a közvélemény-kutatásokban, amint átveszi a Downing Street 10-t.

A Munkáspártot vezető Keir Starmer stratégiai igazgatója, Deborah Mattinson által készített elemzés szerint a külügyminiszter drámaian javíthatja a konzervatívok helyzetét. A Guardian által szemlézett kiszivárgó dokumentum részletei olyan spekulációk közepette jelentek meg, amelyek szerint Truss kísértést érezhet arra, hogy kihasználja a fellendülést, és előrehozott választásokat írjon ki. A kutatás azonban arra is utal, hogy a kormány pozíciójának bármilyen javulása nagyon rövid életű lehet, mivel a választók már most is aggódnak Truss személyiségének egyes aspektusai miatt.

Fókuszcsoportjaink azt sugallják, hogy ahogy a választók minél jobban megismerik Trusst, annál kevésbé kedvelik

- áll a jelentésben.

A komoly negatívumok - megbízhatatlanság, hitelesség, fordulat, a tapadás hiánya - kezdenek átütni, ami arra utal, hogy bármilyen fellendülés nagyon rövid életű lehet

- tették hozzá.

A kiszivárgott elemzés szerint a Munkáspárt előnye és támogatottsága a következő hónapokban ismét visszaeshet, mivel az új miniszterelnökök általában növelik pártjuk népszerűségét a felmérésekben, ami aztán három hónapnyi hivatalban töltött idő után elpárolog.

Arra számíthatunk, hogy Truss legalább 6 százalékpontos fellendülést fog hozni, ha egyszerűen csak az átlagnak megfelelően teljesít, ami azt eredményezné, hogy a közvélemény-kutatások a Munkáspárttal egy szintre hoznák

- írta le a várakozásokat elemzés.

A párt bennfentesei azonban úgy vélik, hogy akár 10, sőt 12 százalékpontos növekedést is elérhet, mivel Boris Johnson a hivatalban töltött utolsó hónapjai jelentős hatással voltak a konzervatívok közvélemény-kutatási eredményeire.

Johnson a toryk egyik horgonya volt, Truss pedig ismeretlen, így valószínűleg közelebb lesz a 10%-hoz vagy 12%-hoz

- vélekedett a Munkáspárt egyik tagja.

A YouGov legutóbbi, augusztus 23-24. között készült felmérése szerint a Munkáspárt 39%-os, a Konzervatív Párt 31%-os, a Liberális Demokraták 11%-os, a Zöldek pedig 7%-os támogatottsággal rendelkeznek.

Latest Westminster voting intention (23-24 Aug)Con: 31% (+3 from 16-17 Aug)Lab: 39% (-4)Lib Dem: 11% (=)Green: 7% (=)Reform UK: 5% (+1)SNP: 5% (=) https://t.co/Dhst3WRnmg — YouGov (@YouGov) August 30, 2022

Érdemes megjegyezni, hogy az országos felmérésekből nem vonható le egyértelmű következtetés a várható választási eredményekkel kapcsolatban, hiszen a brit választási rendszerben nincs arányossági tényező, a képviselők egyéni választókörzetével jutnak a parlamentbe.

A New Statesman legfrissebb modellezése szerint, amennyiben most tartanának általános választást a Munkáspárt 336 (+134), a Konzervatív Párt 210 (-155), a Libdemek 25 (+14), a többi párt összesen 79 képviselővel rendelkezne a House of Commonsban.

Mattinson figyelmeztet: Truss kormánya számára most még nehezebb lesz átütő eredményt elérni, ami még valószínűbbé teszi a nagyobb visszaesést.

A borús gazdasági előrejelzések és a kilátásban lévő jövő évi recesszió tehát arra késztetheti Trusst és a torykat, hogy megpróbálják kihasználni az esetleges támogatásnövekedést és előrehozott választásokat írhatnak ki idén ősszel.

Érdemes megjegyezni azonban: egy előrehozott választás kiírása a konzervatívok számára is nagy kockázatot jelentene, hiszen a választók egy megélhetési válság idején adnák le szavazataikat.

Címlapkép forrása: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images