Elképesztően gyors az előretörés: máris elérték Kupjanszkot az ukránok, az oroszok egymásnak ugrottak

Úgy néz ki, elképesztően gyorsan halad a Harkiv-megyében történő ukrán előretörés: tegnap visszavették az ukránok Balakliját, ma reggel Sevcsenkovét, most pedig elérték Kupjanszk települést is. Ez azt jelenti, hogy légvonalban 56, autóúton majdnem 80 kilométert tettek ma meg az ukránok olyan területen, melyet pár napja még az orosz fegyveres erők ellenőriztek.

Az, hogy ilyen gyorsan haladnak az ukránok, jó eséllyel azt jelzi, hogy az orosz katonai jelenlét a térségben minimális, vagy az is lehet, hogy egyáltalán nem is őrzik ezeket a településeket. Nem kizárt, hogy Kupjanszkot sem védik rendesen, hiába fontos közlekedési csomópont a település szárazföldi, vízi és vasúti úton is.

Ezen a gifen jól látszik az ukrán területszerzés:

Here’s a gif of the Ukrainian advances in the Kharkiv Oblast from before the counteroffensive began 4 days ago until today. This is based on maps from . @War_Mapper