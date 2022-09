Felébredtek az oroszok: elindult az erősítés az északkeleti frontra

Az orosz RIA Novosztyi hírportál tette ki az alábbi videót, azzal a kommentárral, hogy „az orosz védelmi minisztérium katonákat és páncélozott járműveket csoportosít át Harkiv megyében.” Orosz források szerint a járművek Kupjanszk és Izjum város felé mennek: ez két olyan stratégiai fontosságú ukrán település, melyet az oroszok ellenőriznek Harkiv megye északkeleti részében.

As a way to increase morale, all Russian channels suddenly began reporting about the pic.twitter.com/hOFFOriDsG