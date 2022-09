Kikelt Putyin ellen négy orosz politikai vezető: itt az idő felelősségre vonni az elnököt

Közjogi felelősségre-vonási eljárást kérvényezett Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen négy jelenleg is hivatalban lévő orosz politikai vezető. A hivatalnokok szerint az ukrajnai „különleges műveletnek” katasztrofális következménye volt az orosz gazdaságra, biztonsági helyzetre és emberéletekre nézve, ezért el kell számoltatni az orosz vezetőt. A hatóságok mind a négy politikai vezető ellen eljárást indítottak.

Négy jelenleg is hivatalban lévő szentpétervári orosz politikai vezető közjogi felelősségre-vonási eljárási kérelmet nyújtott be az orosz törvényhozásnak (Duma), azzal a céllal, hogy elszámoltassák Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai „különleges művelet” következményei miatt - számol be a CNN.

Az eljárást kezdeményező Dimitrij Paljuga szerint, Vlagyimir Putyint felelősségre kell vonni

azoknak az orosz fiataloknak a haláláért, akik a munkaerő-piacon jobban teljesítettek volna, mint a haderőben,

az orosz gazdasági teljesítmény romlásáért,

a NATO keleti terjeszkedéséért, mivel Finnország és Svédország is csatlakozik a szövetséghez,

azért, hogy összességében teljesen ellentétes kimenetele volt az ukrajnai „különleges műveletnek,” mint azt remélni lehetett.

A kérelem beadása után az orosz rendőrség eljárást kezdeményezett mind a négy politikus ellen, kettejüket pénzbírsággal elengedték.

Oroszországban a háború eleje óta üldözik azokat, akik kritizálják az Ukrajna ellen indított inváziót: a hatóságok eddig 16 437 ember ellen intézkedtek és a teljes független orosz sajtót beszántotta a Kreml.