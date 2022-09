Megszólalt Brüsszel a magyar felajánlásokról: ez egyelőre mosolyoffenzíva, a tartalom a kulcs

Uniós források szerint az Európai Bizottság több intézkedést vár Magyarországtól a korrupcióellenes biztosítékok megerősítése terén, mielőtt Brüsszel hozzájárulna az uniós források felszabadításához – írja a Reuters.

Az egyik forrás "mosolyoffenzívának" nevezte a magyar fél próbálkozásait a források biztosítására, de elmondta, hogy az uniós tisztviselők és Varga Judit magyar igazságügyi miniszter múlt heti, a kérdésről folytatott megbeszélései során nem történt "azonnali áttörés".

Varga Judit múlt szerdai és csütörtöki brüsszeli tárgyalásait megelőzően Magyarország bejelentette, hogy létrehoz egy korrupcióellenes hatóságot és egy nem kormányzati szervezetek bevonásával működő munkacsoportot.

Varga a múlt héten azt mondta uniós tisztviselőknek, hogy Budapest ígérete az új korrupcióellenes ügynökség felállítására elegendő ahhoz, hogy Brüsszel mintegy 6 milliárd eurót szabadítson fel a helyreállítási forrásokból, illetve, hogy ne fagyasszon be több forrást a 2021 és 2027 közötti, Magyarországnak elkülönített költségvetési tételekből.

Nevezzük ezt mosolyoffenzívának

- mondta egy uniós tisztviselő.

De az ördög a részletekben rejlik

Egy másik uniós tisztviselő szerint Magyarország javaslatai jó irányba tett lépésnek számítanak, de a végrehajtás a kulcskérdés.

Egy harmadik forrás pedig úgy nyilatkozott, hogy „kicsi a bizalom Magyarország irányába”.

Szintén kulcskérdés, hogy mit lép majd az Európai Parlament, amely valószínűleg felszólítja majd a Bizottságot, hogy ne engedjen Magyarországnak. A Bizottságnak szeptember 21-ig kell értékelnie, hogy a Budapestről érkező legújabb javaslatok elegendőek-e ahhoz, hogy enyhítsék az aggodalmakat.

A Spiegel is értekezett a témáról, érdemi plusz értesülés nincs ahhoz képest, mint ami az elmúlt hetekben kezdett kirajzolódni a magyar jogállamisági vita kapcsán, inkább csak megerősíti azt, hogy a komoly pénzügyi szankciók kilátásba helyezése (ld. alább) hatására a magyar kormány olyan lépésekre szánta rá magát, amelyek egyértelműen jelzik a megegyezés szándékát, a múltbeli pénzosztási gyakorlatok kiküszöbölésének akaratát.

Ez pedig hat a brüsszeli döntéshozatali gépezetre is, hiszen a lap például ilyet is ír a jogállamisági eljárás kapcsán: nem valószínű, hogy az EU befejezi a Magyarország elleni jogállami eljárást, de nem is teljesen lehetetlen.

Arról, hogy milyen komoly szankciókat lengetett be a Bizottság a július 22-én a magyar kormánynak küldött levélben, egy július 20-i keltezésű, most a Bizottság dokumentum regiszterében is nyilvánosságra hozott előterjesztésben már képet kaphattunk, amelyről múlt pénteken már írtunk. Ebben kérte Johannes Hahn uniós költségvetési biztos a Bizottság felhatalmazását arra, hogy a Magyarországnak címzett levelet, benne a szankciós javaslatokkal, elküldhesse. Amint az először Jávor Benedek EP-képviselő által nyilvánosságra hozott levél alapján megírtuk: a július közepi állapot szerint elégtelen magyar felajánlások hatására a Bizottság három magyar 2021-2027-es Operatív Programban (környezetvédelmi és energiahatékonysági, közútfejlesztési, illetve terület- és településfejlesztési) 70%-os pénzbefagyasztást javasolt elrendelni arra hivatkozva, hogy ezekben a programokban 85-90% a közbeszerzésen keresztül kiosztott források becsült aránya, márpedig a közbeszerzési rendszerrel komoly gondok vannak.

ENNEK A HÁROM PROGRAMNAK TEHÁT AZ ELFOGADÁSÁT BLOKKOLNÁ EGYELŐRE A FOLYTATÓDÓ ELJÁRÁS, AMI EGYÜTT 13,73 MILLIÁRD EURÓNYI, 5122 MILLIÁRD FORINTNYI FORRÁST JELENT. EZ A 7 ÉVRE SZÓLÓ MAGYAR FELZÁRKÓZTATÁSI FORRÁSOK (26,19 MILLIÁRD EURÓ, 9770 MILLIÁRD FORINT) 52,4%-ÁNAK BLOKKOLÁSÁT JELENTENÉ A PROGRAMOK SZINTJÉN.

HA A SZÓBAN FORGÓ 3 OPERATÍV PROGRAM KERETÉNEK 70%-OS PÉNZÜGYI VISSZATARTÁSÁRA SOR KERÜLNE, AZ 3585 MILLIÁRD FORINTNYI FEJLESZTÉSI PROGRAM BERAGADÁSÁT JELENTENÉ, AMI A TELJES 7 ÉVES FELZÁRKÓZTATÁSI KERETÜNK 36,7%-A LENNE.

MIVEL EBBŐL A HÁROM PROGRAMBÓL A TISZTÁN BRÜSSZELI FORRÁS EGYÜTT "CSAK" 11,36 MILLIÁRD EURÓ, 4237 MILLIÁRD FORINT, ÍGY ENNEK A 70%-A 2965 MILLIÁRD FORINT LENNE. EZ A 7 ÉVRE VÁRT TELJES BRÜSSZELI ÁTUTALÁSNAK (21,76 MILLIÁRD EURÓ) A 36,5%-ÁT TENNÉ KI.

Forrás: Varga Judit Facebook-oldala