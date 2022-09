Videón a felkavaró baleset: azonnal a földbe csapódik felszállás után egy orosz csatarepülő

Az orosz haderő nagy mértékben támaszkodik Ukrajnában a légierő Szu-25-ös csatarepülőgépeinek levegő-föld támogatására Ukrajnában, azonban akárhogy is nézzük, ezek az idestova 50 éves repülőgépek közel sem számítanak a legmodernebb technikai eszköznek, különösen, ha modern légvédelmi rendszerekkel kerülnek szembe.

Előfordul viszont, hogy légvédelmi rendszerek tüze sem kell ahhoz, hogy egy ilyen repülőgép kudarcot valljon küldetésében. Nemrég egy olyan videó került fel az internete, melyen az látható, hogy egy Szu-25-ös pár száll fel egy krími reptérről, majd az egyik gép egyszerűen a földbe csapódik felszállás után.

For over 200 days, we have mocked the Russian Air Force We have jokingly said they keep spontaneously combusting so they need new mechanicsAnd the time has come where we don’t even have to joke. pic.twitter.com/sq7eaCT4Ru