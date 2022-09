Elképesztő mennyiségű fegyvert hagytak ott az ukránoknak az oroszok - Itt van a teljes lista

Az észak-ukrajnai ellentámadás minden kétséget kizáróan váratlanul érte az orosz csapatokat, akik a Twitteren elérhető felvételek szerint számos haditechnkai eszközt kénytelenek voltak hátra hagyni visszavonulás közben, amelyet a bevonuló ukrán csapatok meg is kaparintottak. Bár a fegyverek jó része sérültnek tűnik, valószínű, hogy kis munkával újra bevethetővé tudják őket tenni. Nézzük, pontosan milyen fegyverek is kerültek ukrán kézre.

Az eddig nyilvánosságra került összesítések szerint az ukránok megszereztek 23 harckocsit, ebből 12 darab T-72-es modell, 11 pedig T-80-as. A T-72 az orosz és az ukrán csapatok által leggyakrabban bevetett harckocsi, védettsége azonban napjainkban meglehetősen elavultnak számít, mind a két fél aránylag sok ilyen modellt veszített el a kézi páncéltörő fegyvereknek és az ellenség által telepített aknáknak hála.

Three captured Russian tanks in Slabunivka, Kharkiv Oblast. Looks like one T-72B3 and two T-72B obr 1989. https://t.co/bzFXmbsX2I — Rob (Lee) September 12, 2022

A T-80-as modell, mely a T-64-es harckocsiból fejlődött ki, a T-72-esnél valamennyivel modernebb konstrukció, a harctéri tapasztalatok azonban itt is azt mutatják, hogy az aktív védelmi rendszerrel nem rendelkező harckocsik a korábbi modellekhez hasonlóan könnyű célpontok az ellenséges gyalogság számára.

Az oroszok visszavonulás közben ironikus módon éppen a gyalogság szállítására alkalmas járművekből hagyták a legtöbbet hátra. A felvételek alapján az ukránok megszereztek 9 darab MT-LB kétéltű páncélozott szállító harcjárművet, 4 BTR-82-es páncélozott szállító harcjárművet, és 23 BMP gyalogsági harcjárművet.

Az MT-LB-k és a különféle BTR variánsok nagyon népszerűek mind az ukrán, mind az orosz csapatok körében, függetlenül attól, hogy egyik jármű sem számít modern konstrukciónak, az ellenséges nehézfegyverek lényegében akadály nélkül tudják őket megsemmisíteni. A BTR-80-as szérián alapuló BTR-82 már egy jóval modernebb harcjármű, mely rendelkezik éjjellátó készülékkel, és távirányítású fegyverzettel.

The Russian military decided to overwhelm Ukrainian logistics near Izyum with the burden of recovering and repairing a couple of companies’ worth of T-80 tanks. The cunning minds of the 4th Guards Kantemirov Division strike again. (1/2) pic.twitter.com/vGzsWAR7HA — Yaroslav (Trofimov) September 11, 2022

Az ukrán védők kezére jutott ezek mellett több nem páncélozott szállítójármű, legalább három önjáró löveg, több kisegítő jármű, nagy mennyiségű lőszer, és kézifegyver.

Russian artillery ammunition pile and RPG-28s was found by Ukrainian Border Guards in Kharkiv Oblast. As seen at the end of the footage, the captured RPG-28s are now being used by Ukrainian fighters. pic.twitter.com/JFvxQ64km5 — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) September 12, 2022

Az interneten elérhető felvételek alapján az említett eszközök jelentős része sérültnek tűnik, így valószínűleg csak egy komoly nagygenerál után lenne ismét szolgálatba állítható, az ukránoknak pedig csak korlátozott mértékben áll rendelkezésükre technológia a javítások elvégzéséhez.

Captured 3-4 MSTA-S RF. Follow my tg and https://t.co/Ex9r09mMHm — Zloneversleep (@zloneversleep) September 12, 2022

Mindazonáltal érdemes azt is megjegyezni, hogy az ukrán szerelők és mérnökök meglehetősen kreatív módon állnak a zsákmányolt orosz haditechnikához, korábban itt és itt írtunk arról, hogy akár egy ukrán haderő által korábban nem használt harcjárművet is össze tudnak foltozni, és harcba tudnak küldeni.

A Russian 2S23 Nona-SVK 120mm self-propelled mortar was recently captured by the Armed Forces of Ukraine in the vicinity of Izyum. pic.twitter.com/MW1vU48kpQ — Status-6 (@Archer83Able) September 12, 2022

Annak, hogy az orosz csapatok miért hagytak hátra ilyen nagy mennyiségű hadianyagot több oka is lehet: amellett, hogy a váratlan ukrán áttörés, és a rossz kommunikáció során kialakult pánik miatt a személyzet egyszerűen elhagyta a járművet elképzelhető az is, hogy a szovjet érából származó járműveket gyakran sújtó karbantartási problémák miatt az eszközök egy része egyszerűen alkalmatlan volt arra, hogy a kezelőszemélyzet kimenekítse a feladott területekről.

Címlapkép: kilőtt orosz T-80-as harckocsi. A címlapkép illusztráció, forrása: 93rd "Kholodnyi Yar" Mechanized Brigade/www.mil.gov.ua via Wikimedia Commons