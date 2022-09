Még az ukránokat is meglepte az ellentámadás sikere?

Talán magát az ukrán haderőt is meglepte az ország keleti felében indított offenzíva sikerességének mértéke. Az orosz haderő és az őket támogató luhanszki milíciák kötelékében teljes az összeomlás, ezt mutatja harckocsik tucatjainak hátrahagyása is – egyebek mellett erről beszélt Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője a Portfolio Checklist hétfői adásában.

Az orosz védelmi minisztérium tervezett visszavonulásról beszél, miközben egyes nyugati elemzők szerint a napokban indított ukrán offenzíva már fordulópont lehet. Ha van is terv arra, hogy széles körben mozgósítsanak az oroszok, nem tudjuk, mekkora a be nem vetett csapataik harcértéke, hiszen korábban is voltak már motivációs gondok – mondta Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője a Portfolio Checklist hétfői adásában.

Hozzátette: az ukrán sikerek nyomán újra előkerült több elemzésben a taktikai atomfegyverek bevetésének kérdése, de ez nemzetközi szinten még a jelenleginél is nagyobb, teljes elszigetelődéssel járna oroszország számára (azon túl, hogy ilyen lépésre a második világháború óta egy hatalom sem szánta el magát).

Az interjú, melyben szóba kerül az is, milyen hatása lehet a civil lakosságra az orosz katonai doktrína esetleges megváltozásának, már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adásában 21:47-től Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Címlapkép forrása: Getty Images