Futurisztikus fegyvert zsákmányoltak az ukránok a visszavonuló orosz csapatoktól

A Borisoglebsk-2-t a kétezres évek második felében fejlesztette ki az orosz haderő, sorozatgyártása pedig 2015-ben kezdődött meg. Az MB-LB kasznijára felszerelt berendezés feladata az ellenséges rádiókommunikáció, és GPS jelek zavarása.

A zavaróberendezés hatékonyságát jól példázza az, hogy a NATO parancsnokság is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy esetleg megzavarhatja a modern, ötödik generációs harci repülőgépek rendszereit.

: A very valuable Russian R-934BMV UHF jammer from the Borisoglebsk-2 electronic warfare system was captured by the Ukrainian army in Oblast. #Ukraine