Újfajta hadviselésbe kezd Moszkva: orosz rakétacsapás után árvíz fenyeget egy ukrán nagyvárost

A cél nyilvánvaló: vészhelyzet kialakítására tett kísérlet. Nem fontos számukra, hogy az emberek víz nélkül maradnak-e, vagy hogy a város víz alá kerül-e. Ez terrorcselekmény a népünk ellen, egy konkrét város ellen

– írta Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője.

A rakétatámadások miatt az Inhulec folyó vízszintje rohamos emelkedésnek indult. Egy, a Twitteren látható felvételen a megáradt folyó elsodor egy hidat.

8 Russian rocket strikes on Kryvyi Rih today.Rockets were directed at hydraulic structures.This caused water level of Inhulets river to increase, threatening the city.Russia obviously wants to cause a crisis situation, - deputy head of Presidential office Kyrylo Tymoshenko pic.twitter.com/t7jf6E1qT0