Itt az első fecske: ősrégi orosz tankot zsákmányoltak az ukránok

Idestova 60 éves, T-62-es harckocsit zsákmányoltak az ukrán fegyveres erők az oroszoktól valahol Harkiv megyében.

Az orosz haderő körülbelül négy hónapja küldött az ukrajnai frontvonalaktra először T-62-es harckocsikat, első körben luhanszki és donyecki szakadároknak, illetve zsoldosoknak adták oda őket.

Nemrég az ukrán fegyveres erők feltöltötték az első olyan fotót, melyen egy zsákmányolt T-62-es látható. A felvétel állítólag Harkiv megyében készült, a harckocsit a kezelői pedig harc nélkül feladták.

: The last fortress has fallen - an ancient Russian T-62 tank was captured by the Ukrainian army. #Ukraine — (Ukraine) September 14, 2022

Orosz források eleinte tagadták, hogy Moszkva valóban az 1960-as években bemutatott T-62-eseket küldte Ukrajnába. Azután pedig, hogy az első ilyen tankokról fotók, videók jelentek meg, olyan érveket lehetett olvasni orosz oldalról, hogy végül is mindegy, hogy T-62-est vagy T-90-est használnak az oroszok, mert a Javelin mindkettőt kilövi, így tehát a régebbi tankok beáldozása „zseniális taktikai húzás.” Most is biztos lesznek olyan orosz trollok, akik azt mondják: ez a fotó tuti hamisítvány, az ukránok saját T-62-eseküket festették át. Az ukrán fegyveres erők amúgy nem használnak T-62-est.

Széljegyzeten annyit érdemes még megjegyezni, hogy a T-62-es kezelői valamiért illőnek érezték, hogy "Fury" feliratot fessenek a harckocsi csövére, vélhetően ez a harcjármű neve is. Egy kommentelő viccesen megjegyezte, hogy ahogy a névadó M4A3E8 Sherman harckocsi is egy múzeumban van, ennek a T-62-esnek is inkább ott lenne a helye.

Címlapkép forrása: Ukraine Weapons Tracker