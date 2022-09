Elmondta a szakértő, mi lesz Oroszországban, ha Putyin belebukik a háborúba

Anders Aslund a rendszerváltás utáni években foglalkozott tevékenyen a volt szovjet tagköztársaságok piacgazdaságra való átállásával, tanácsadóként segítette a korai 2000-es évek során az ukrán, kirgiz és orosz kormányokat is.

Aslund most úgy látja, hogy Oroszország Ukrajna ellen viselt háborúja lényegében elbukott, Vlagyimir Putyin pedig nem élheti túl hatalmi pozícióban a következményeket. Az is lehet, hogy az életét is elveszti majd gyilkosság vagy öngyilkosság miatt – véli a közgazdász.

Aslund rámutat: szinte minden kudarcos háború után az uralkodó bukása következett, mely után általában komoly liberalizáción esett át az orosz politikai vezetés és gazdaság. A mostani konfliktust az orosz-japán háborúhoz hasonlította, melyben „értelmetlenül elveszett az orosz haderő nagy része.”

A szakértő úgy látja, hogy Putyin végeredményében katasztrofális következményeket hozott mind Oroszország geopolitikai helyzetére, mind pedig az ország gazdaságára nézve, hiszen Moszkva szinte teljes izolációba jutott, hasonlóan Iránhoz vagy Észak-Koreához.

Aslund arra is rámutat, hogy a mostani orosz vezetés és a háború elől oroszok százezrei menekültek el az országból: csak 2022 első felében 419 ezer ember hagyta el Oroszországot, elsősorban vállalkozó kedvű és jó oktatással rendelkező emberek.

„1982 januárjában biztos voltam benne, hogy a Szovjetunió össze fog omolni, mivel a sztálinista Mihail Szuszlov meghalt, mielőtt a stagnációt hozó Leonid Brezsnyev hatalomra került volna, így a sztálinizmus stagnálásba fordult. Kilenc évbe tellett, de igazam lett, a mostani orosz válság pedig sokkal durvább és ezért jóval gyorsabban zajlik majd” – zárta gondolatait Aslund.