Súlyos: az oroszok már a börtönökből viszik az erősítést a frontvonalra

Több ukrán, ukránbarát is keringeti az alábbi videót, melyen az látható, hogy egy orosz rabszállítókból álló konvoj halad át valamelyik orosz nagyvároson. A járművek állítólag összesen 400 elítéltet szállítottak át a molkinói Wagner-bázisra, hogy megkezdjék kiképzésüket az ukrajnai harcokban való részvételre.

Baza reports that >8 prison transport trucks are transporting 400 prisoners in Tambov to a training area in southern Russia (possibly Wagners base in Molkino) likely before going to Ukraine. They say 10-12 prison trucks were seen in Belgorod last night. https://t.co/Cv3fMZcwEH

Egy korábbi felvételen pedig az látható, hogy Jevgenyij Prigozsin orosz oligarcha, a Wagner-csoport pénzembere beszédet tart néhány elítéltnek. Arra kéri őket, hogy szolgáljanak hat hónapot Ukrajnában, ezért cserébe pedig a szolgálati idő lejárta után szabadlábon távozhatnak.

For the first time, a video emerges of a recruitment talk for Wagner by Prigozhin in a Russian prison camp. Absolutely bonkers. Nobody goes back behind bars. If you serve six months, you are free. If you arrive in Ukraine and decide its not for you, we execute you. pic.twitter.com/9rlAbhKaQW