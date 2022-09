Repedezik az évszázados egység – Az Egyesült Királyság végét hozhatja a királynő halála?

A 70 éven keresztül uralkodó II. Erzsébet királynő személye jóval népszerűbb volt, mint a brit uralkodó ház maga, amelyet számos botrány tépázott meg az elmúlt években, évtizedekben, és amelyet sokan a múlt mára kiüresedett maradványának tartanak. Erzsébet III. Károly királyként trónra kerülő fia ugyanilyen népszerűségnek messze nem örvend, emiatt már évekkel korábban megindult a spekuláció arról, hogy a királynő halála vajon a brit monarchia bukását is elhozza-e, de legalábbis fölerősíti Skóciában és Észak-Írországban az elszakadási törekvéseket.

Már hosszú évek, de

különösen a Brexit óta állandó téma, hogy a 2016-os Brexit-népszavazáson az EU-ban maradás mellett szavazó Skócia és Észak-Írország belátható időn belül kiválhat az unióból.

8 évvel ezelőtt Skóciában egyszer már tartottak népszavazást a függetlenségről, ahol a kiszakadás pártolói 55:45 arányban ugyan alulmaradtak, de azóta sok víz lefolyt a Temzén, és az EU-ból való kilépés újra felélesztette a kilépéspártiak vágyait.

A Skót Nemzeti Párt (SNP), amely Skócia első miniszterét (kormányfőjét) adja, és amely belátható időn belül új függetlenségi népszavazást akar tartani, Skóciát egy esetleges kilépés után is alkotmányos monarchiának képzeli el, amely Kanadához vagy Ausztráliához hasonlóan megtartja államfőnek a brit uralkodói családot, így egyfajta perszonálunióban megmarad ugyan Londonnal, minden másban azonban független állam lesz.

De vannak olyan hangok is – és ezek Károly trónra kerülése után fölerősödhetnek –, amelyek egy független Skóciát köztársaságként képzelnének el. Egy májusi felmérésben

a megkérdezettek egyharmada szerint a királynő uralkodásának vége jó alkalom lenne arra, hogy létrejöjjön a Skót Köztársaság.

III. Károlyról csak a skótok 52 százaléka gondolja, hogy jó uralkodó lenne (igaz, az Egyesült Királyság egészében is csak 57 százalék). Így vagy úgy, II. Erzsébet halálával a Londonhoz fűződő érzelmek mindenképpen csökkenni fognak.

A királynő a Skót-felföldön található Balmorali kastélyban hunyt el, holttestét később a szintén skóciai Aberdeenbe, majd Edinburgh-be szállították. II. Erzsébet fiatalkora óta a nyarak nagy részét ebben a kastélyban töltötte, így különösen erős érzelmek fűzték Skóciához. Trónra kerülését követően a skótok ellenezték, hogy II. Erzsébet néven emlegessék, ugyanis a Tudor-házi I. Erzsébet angol királynő nem volt az akkor még független Skócia uralkodója, amelynek királynőjét, Stuart Máriát ráadásul ő fejeztette le egy ellene irányuló merényletkísérlet miatt 1587-ben. I. Erzsébet halálát követően aztán Stuart Mária fia, VI. Jakab skót király került az angol trónra I. Jakab néven, onnantól a Stuart-ház feje uralkodott mindkét országban. Anglia és Skócia végül 1707-ben egyesült, létrehozva ezzel Nagy-Britanniát.

A királynőt a skótok nagy többsége is gyászolta, ugyanakkor skót nacionalisták nemtetszésüknek is hangot adtak. Edinburgh-ben tiltakozók „Köztársaságot most”, „Köztársaságunk a demokratikus jövőért” feliratú transzparensekkel vonultak ki III. Károly nyilatkozatának ünnepélyes kihirdetésére, egy nőt pedig, aki nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel küldte el melegebb éghajlatra a brit „imperializmust” és a monarchiát, a rendőrség letartóztatott. Skóciában ezek kívül még egy letartóztatás történt, de az angliai Oxfordban is őrizetbe vettek egy tiltakozót, ami ugyanakkor aggodalmakat keltett a szólásszabadság híveiben, hiszen a protestálók csak véleményüknek adtak hangot.

NEW: The 22-year old woman who was arrested after holding up this anti-monarchy placard at St Giles' Cathedral has now been CHARGED in connection with a breach of the peace @PoliceScotland