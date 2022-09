Kína megfenyegette Amerikát: nem lesz jó vége, ha folytatja a háborús retorikát

Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Kína fenntartja magának a jogot, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a "nemzetet megosztó tevékenységekre" válaszul.

Hajlandóak vagyunk mindent megtenni a békés újraegyesítés érdekében. Ugyanakkor nem fogunk eltűrni semmilyen elszakadásra irányuló kísérletet

- mondta Mao.

Mao nyilatkozatában sürgette az Egyesült Államokat, hogy a Tajvannal kapcsolatos kérdéseket kezelje óvatosabban, és ne küldjön folyamatosan bátorító jelzéseket a tajvani függetlenség-párti erőknek. Ugyanakkor Mao figyelmeztetve az Egyesült Államokat, hogy a jelenlegi hozzáállása súlyosan károsíthatja a kínai-amerikai kapcsolatokat és a Tajvani-szorosban fennálló békét is.

Csak egy Kína van a világon, Tajvan Kína része, és a Kínai Népköztársaság kormánya Kína egyetlen legitim kormánya

- mondta Mao.

Tajvan térségében Nancy Pelosi látogatását követő bő egy hónappal később is magas még a háborús feszültség: Kína a látogatásra válaszul nagyszabású hadgyakorlatokat tartott a sziget környékén, amik több esetben is megsértették Tajvan partmenti vizekre vonatkozó nemzetközi jogait is. A tajvani-szorosban meghúzott középvonalon pedig mindennapos a kínai repülőgépek és drónok berepülése, a tajvani légvédelem az elmúlt hetekben egy drónt a tengerbe is lőtt figyelmeztetésül.

Címlapkép forrása: Getty Images