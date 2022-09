Megszerezték Oroszország egyik legjobb tankját az ukránok

Úgy néz ki, az ukrán haderő kezére került egy orosz T-90M harckocsi. Az alábbi fotók valahol Harkiv térségében készültek, arról nincs információ, pontosan hogy került ukrán kézre az eszköz. A jármű nem tűnik különösebben sérültnek.

: For the first time ever the most advanced Russian main battle tank T-90M was captured by the Ukrainian army - presumably in Oblast. This tank is also covered with Nakidka radar-absorbent and heat-insulating material. #Ukraine