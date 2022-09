Ravasz húzásra készülhet Erdogan: a NATO után az orosz-kínai tengelyhez is csatlakozna

Erdogan ilyen irányú kijelentését azután tette, miután részt vett az Üzbegisztánban megrendezett SCO-csúcstalálkozón, aminek többek között az ukrajnai háborút folytató Oroszország, Kína és India a tagjai. A helyzet pikantériáját jelenti, hogy az interjúra közvetlenül azelőtt került sor, hogy az Egyesült Államokba utazott volna.

Ezzel a lépéssel megváltoznak a kapcsolataink ezekkel az országokkal. Természetesen a tagság a cél

- mondta Erdogan. Törökország jelenleg az SCO megfigyelő tagja.

Törökország az ukrajnai háború kezdete óta igyekszik eleget tenni NATO-tagságból fakadó kötelezettségeinek, miközben február óta jelentősen fokozta a gazdasági és diplomáciai kapcsolatait Oroszországgal.

A két ország elnöke a háború kitörése óta több alkalommal is találkozott, a kétoldalú tárgyalások során többek között megegyeztek az orosz Mir fizetési rendszer bevezetéséről Törökországban. Ankara megduplázta a szankciókkal súlytott orosz olaj importot, fegyverzetet vásárolt, illetve többször is közvetítőként lépett fel a nyugati országok és Oroszország között. Ilyen diplomáciai segítséget jelentett az ukrán gabonaexport egyezmény letárgyalása is.

A mostani csúcstalálkozón Erdogan kétoldalú megbeszéléseket is folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A török elnök ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Törökország és Oroszország megállapodott a dél-törökországi Akkuyuban épülő atomerőművel kapcsolatban. A megegyezés értelmében az Ictas török vállalatot visszahelyezték a projektbe, akit korábban az orosz atomenergetikai vállalat, a Roszatom távolított el különböző jogsértésekre hivatkozva.

Ha Isten is úgy akarja, 2023-ban be tudjuk fejezni és fel tudjuk avatni az első atomreaktort

- tette hozzá Erdogan.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images