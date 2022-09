Váratlanul betörtek az ukránok Luhanszk megyébe és visszafoglaltak egy települést

Bilohorivka falu megközelítőleg hat kilométerre fekszik Luhanszk megye egyik legnagyobb településétől, Liszicsanszktól.

Luhanszk megyét július hónapban foglalták el teljes egészében az oroszok, a bilohorivkai támadás azóta az első alkalom, hogy az ukrán fegyveresek bejutottak a megyébe.

A video has appeared of Ukrainian forces in the settlement of Bilohorivka in Luhansk Oblast, west of the city of Lysychansk.Earlier, the liberation of the settlement was announced by the head of Luhansk regional administration.Video coords: 48.923983, 38.246568 pic.twitter.com/cD3a3BR3T5