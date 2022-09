Elszabadult a káosz Amerika ellenségénél: a tömegbe lőttek a rendőrök

A kurd származású Amini az iráni hatóságok közleménye szerint „betegség miatt” vesztette életét, az iráni lakosság jó része, és több jogvédő szervezet azonban úgy véli, bántalmazhatták a biztonsági erők emberei.

Az ügyre reagálva független vizsgálatot követelt az ENSZ ügyvivő emberi jogi főbiztosa.

The brave Iranian people in the streets chanting Death To The Dictator. pic.twitter.com/V3gzkGMHHb