Luhanszkot ostromolják az ukránok, Oroszország népszavazásokra és mozgósítása készülhet - Háborús híreink kedden

Több törvényjavaslatot is elfogadott az orosz Duma, mellyel szigorítanák a hadiállapot ideje alatt elkövetett bűncselekmények büntetését, illetve az orosz haderőből való dezertálásnak, parancsmegtagadásnak büntetéseit, valamint kriminalizálják azt is, hogy ha valaki megadja magát az ellenségnek. Közben Oroszország arra készül, hogy hivatalosan is elcsatolja Luhanszkot, Donyec megyét, illetve Herszont Ukrajnától. Erős a gyanúja, hogy Oroszország mozgósításra készül.