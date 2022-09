Van egy orosz város, ahol már komolyan rettegnek a helyiek az ukrán haderő támadásától

A brit lap helyszíni beszámolója szerint Belgorodban már nyoma van a háborúnak: tele vannak az utcák olyan menekültekkel, akik a Harkivben zajló ukrán ellentámadás elől Oroszországba távoztak, rengeteg a katona, illetve folyamatosan érzékelhető a légvédelmi tevékenység a város körül.

A Guardian helyi tudósításának legérdekesebb része az, hogy arról számolnak be, hogy amellett, hogy az oroszok védelmi pozíciókat alakítanak ki az orosz-ukrán határon, Belgorod lakossága most már arról beszél, hogy mi lesz, ha netán a város ellen támadást indítanak az ukrán fegyveres erők.

Senki nem számít arra, ahogy idejön [a háború], de fel kell készülnünk arra, ha mégis

– mondta egy Denisz nevű helyi lakos a Guardiannak, aki állítólag óvóhelyet is épített a kertjében, miután kimenekítette rokonait Harkivből.

Egy helyi étteremtulajdonos deszkákat vásárolt, arra készülve, hogy ha harcok lesznek a város körül, meg tudja védeni vállalkozásának kirakatait.

Itt már érzed [a háborút] olyan módon, ahogy más városokban nem érzed

– mondta egy ügyvéd a Guardiannek. Hozzátette: szerinte az orosz hadvezetés hadműveleti és harcászati hibákat is vétett, de alapvetően azért nem áll jól a háború, mert szerinte „Oroszország konfliktusban áll most a világ egyharmadával.”

A brit lap arról is ír, hogy rendszeresek a gyakorlatok a városban, mely során arra készülnek, hogy kimenekítsék az iskolákat, illetve bevásárlóközpontokat, ha ezeket tüzérzési támadás, vagy bombatámadás fenyegeti. A helyi kormányzat ezen kívül nemrég ellenőrizte az óvóhelyek minőségét és használhatóságát is.

Közben önkéntesek segítik orosz lőállások, lövészárkok, megerősített pozíciók kialakítását Belgorod határtérségében. A lap arról is ír, hogy az orosz katonák téli harcra készülnek: sálakat, símaszkokat és élelmiszert vásárolnak a piacon. Arról is írnak, hogy a piaci eladók értetlenkedve figyelik, hogy az ellátmányt az orosz katonák saját pénzből vásárolják meg, nem pedig a védelmi minisztérium biztosítja ezeket nekik.

Mióta kitolták az orosz haderőt Harkiv megyéből, Belgorod az ukrán tüzérség lőtávolságán belülre került. Kép: Google Maps

A cikkben olvasható egy rövid beszélgetés egy háborúellenes aktivistával is, aki szerint alapvetően a háború első heteit kivéve senki nem foglalkozott különösebben az ukrajnai eseményekkel, egészen addig, amíg el nem kezdtek hazajönni a koporsók. Van benne egy beszámoló egy olyan nőtől is, aki Belgorodban él, de exférje, gyermekének apja az ukrán haderőben harcol. Emellett egy Kupjanszkból menekült háborúpárti orosz nő is megszólal, aki úgy érzi, hogy senki nem foglalkozik vele, illetve hogy 10 ezer rubel, amit kapott az orosz hatóságoktól, nem fogja kellően kompenzálni az otthonának elvesztéséért.

Ami érdekes még, hogy egy humanitárius szervezet tagja arról számol be, hogy szerinte elszámolták magukat az orosz hatóságok azzal is, hogy nem segítettek érdemben azon területek lakosságainak Ukrajnában, melyek orosz kézre kerültek.

Szerinte ugyanis azért üdvözölték felszabadítóként az ukránokat még Harkiv oroszajkú kistelepülésen is, mert orosz irányítás alatt nem volt megfelelő élelmezés, áramellátás és ivóvíz a településeket.

A Guardian említési szinten ír arról, hogy az ukrán fegyveres erők amúgy nem valószínű, hogy Belgorod megtámadására, netán megszállására törekednének, hiszen deklarált céljuk, hogy Ukrajna területéről űzzék ki az orosz fegyveres erőket, magától Oroszországtól nem akarnak területeket elvenni.

Azért is lehet helytálló ez a helyzetértékelés, mert az orosz katonai doktrínában benne van az, hogy ha Oroszország területi szuverenitása veszélybe kerül, az orosz hadvezetés szükség esetén nukleáris csapással is reagálhat. Ennek kiprovokálása pedig nem éppen áll Ukrajna érdekében, hiszen nincs olyan képességük, mellyel ezt akár kivédeni, akár viszonozni tudnák.