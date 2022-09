Váratlan fordulat: Putyin a kormányváltás hajnalán vesztette el egyik legfontosabb európai szövetségesét

Az én problémám az, hogy biztosítani kell azt, hogy az olasz ipar túlélje a következő hónapokat a megugró energiaszámláik mellett is. Ha már most elindul a lavina, akkor késő lesz, mire kormányra kerülünk

- mondta Salvini egy hétfői interjúban. Salvini beszéde során több olyan vállalatot is megemlített, amik az áremelkedések miatt elbocsátásokba kezdtek.

Olaszországot erőteljes sújtja az Európai Unióban tapasztalható gázkrízis, és a világpiaci árak emelkedése, ugyanis a mediterrán ország Oroszország ukrajnai invázióját megelőzően mintegy 40 százalékát Oroszországból importálta. Bár a háború kitörését követően gyors döntéseket hozott, hogy alternatív energiaforrásokat szerezzen, azonban az ország így is téli gázhiánnyal kell, hogy szembenézzen.

A legutolsó bejelentett kormányzati terv szerint Róma a takarékoskodást úgy fogja megoldani, hogy lakóházakban és más középületekben a hőmérsékletet 19 Celsius-fokon fogják szabályozni, az ipari létesítményekben pedig 17 Celsius-fokon.

Salvini 30 milliárd eurós javaslatát a magasabb infláció miatt az állam által beszedett többlet adóbevételekből finanszírozná. Az általa javasolt intézkedés példájaként pedig a nemrégiben bevezetett francia energia-árplafont tekinti. Franciaország ugyanis 16 milliárd eurót szán arra, hogy jövőre 15 százalékban maximalizálja a háztartások és a kisvállalkozások áram- és gázáremelését, hogy enyhítse az energiaválság fogyasztókra nehezedő terheit. A korlátozások nélkül az árak 120 százalékkal emelkedtek volna Franciaországban.

Salvini saját hazájában ennek megfelelően a téli hónapokban a vállalkozások számára nyújtana támogatást azzal, hogy megszabják az energiaköltségeik felső határát, és az olasz állam átvállalná az energiaszolgáltató vállalatok veszteségeinek egy részét.

Franciaország nemrégiben árplafont hirdetett az energiaárakra. Mi ugyanezt a programot célozzuk meg, hogy az olasz ipari termelés megérje a nyarat

- mondta Matteo Salvini.

Salvini ígéretet tett arra, hogyha a jelenlegi miniszterelnök, Mario Draghi hajlandó növelni a költségvetési hiányt az új intézkedések finanszírozása érdekében, akkor tartózkodni fog attól, hogy Olaszország adósságának további növelésére törekedjen. Draghi elutasította ezt az ajánlatot, viszont pénteken egy feleekkora, vállalatok energiaköltségeire szabott 16 milliárd eurós mentőcsomagot fogadtatott el a parlamenttel.

Putyin árnyékában

Salvini beszélt a lehetséges külpolitikai fordulatról a kormányváltás esetén és igyekezett tisztázni az olasz jobboldal hozzáállását az orosz-ukrán háborúhoz is. Salvini, Putyin egykori jó barátja és politikai szövetségese kijelentette, hogy meggondolta magát az orosz elnökkel kapcsolatban és nem látja esélyét annak, hogy új gázszerződés jöjjön létre Oroszország és Olaszország között akkor sem, ha ők kerülnek hatalomra. Salvini Liga nevű pártja is tagja annak a Giorgia Meloni vezette jobboldali koalíciónak, amely várhatóan megnyeri a vasárnapi parlamenti választásokat.

Korábban az európai politikusok ugyanis attól rettegtek, hogy egy erősen eurószkeptikus pártkoalíció kerülhet hatalomra, olyan szövetségesekkel, akik jó viszonyt ápolnak az orosz elnökkel. A Meloni vezette koalíció győzelme a várakozások szerint jelentősen hátráltatná az európai integráció mélyítésére tett kísérleteket, de általánosságban véve is felerősítheti a populista szólamokat az egész kontinensen. A szakértők megkérdőjelezik az Unió harmadik legnagyobb gazdaságának szankciók melletti kitartását is a jobboldali kormánypárt győzelme esetén.

Az előrehozott választások előtt az olasz jobboldali koalíció pártjainak vezetőjeként mind Berlusconi (Forza Italia), mind pedig Salvini (Liga) is többször jelezték szimpátiájukat Vlagyimir Putyin irányába. Utóbbira ez a szívélyes viszony csúnyán rá is égett, amikor lengyelországi látogatása során a przemyśli polgármester egy ugyanolyan, Putyint ábrázoló pólót adott át az olasz politikusnak, amelyet Salvini a Vörös téren is viselt az orosz elnök iránti tisztelete jeléül.

HOVATOVÁBB 2018-BAN AZT MONDTA, HOGY OROSZORSZÁGBAN SOKKAL INKÁBB ÉRZI MAGÁT OTTHON, MINT EGYES UNIÓS ORSZÁGOKBAN.

A háború közepette valóban megváltozott a véleményem Putyinról, mert amikor valaki elkezd egy másik országot megszállni, bombázni, tankokkal támadni, nos, akkor minden megváltozik

- mondta Salvini. Hozzátette, hogy a Liga eddig is megszavazott minden Oroszország elleni szankciót, de működőképességükkel szemben továbbra is fenntartásai vannak. Ez a fordulat igazi meglepetése lehet az európai politikának, hiszen

Putyin az olasz kormányváltás előestéjén vesztette el egyik legrégebbi és legfontosabb európai szövetségesét.

Az Uniónál is veszélyesebb gazdasági fenyegetés: Kína

Salvini kiállt Olaszország NATO-tagsága mellett is, és hitet tett a katonai szövetség esedékes bővítése mellett is. Salvini májusban, a finn és svéd csatlakozási tárgyalások során még ellenezte a két északi ország belépését az Észak-atlanti Szerződés Szervezetébe. Salvini ekkor még úgy vélekedett, hogy az ilyen irányú tárgyalások csökkentik az oroszok és ukránok között mihamarabbi béke lehetőségét és csak elnyújtják a háborút.

Salvini beszédében nem elégedett meg Oroszország kritizálásával, hanem annak legfőbb szövetségese, Kína veszélyes gazdasági terjeszkedéseire is felhívta a figyelmet. Kína az idei évben több, fontos európai beruházást is bejelentett, legfőképp az elektromos autógyártás területén: a kínai CATL és EVE is akkumulátorgyárat épít Debrecenben, de érkeznek a BYD autógyártó-márka termékei és gyárai is az európai piacra. A kínai elektromos autóipar és akkumulátor ipar látványos fejlődése és európai terjeszkedése Salvininál is kiverte a biztosítékot. Az olasz pártvezér az európai ipari termelést félti attól, hogy egy autokrata rendszer termékei és árui árasztják el az unió piacait és kiszorítják a hazai/európai termelők termékeit.

A közeljövőben Kína a fő versenytársunk lesz, félnünk kell tőle, mert nem demokrácia, és készen állnak arra, hogy saját termékeikkel és áruikkal betörjenek az európai piacra, kezdve az autóiparral

– mondta a Liga vezetője, aki óva intett Kínától, mint üzleti riválistól.

Címlapkép forrása: Francesco Ammendola/Wiki Commons