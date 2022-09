Felkavaró beszámolók jönnek a felszabadított ukrán településekről - Ilyen volt az élet az oroszok alatt

Szeptember elején az ukrán csapatok sikeres ellentámadást hajtottak végre Harkiv környékén. Az ekkor megszerzett területeket azóta is az ellenőrzésük alatt tartják. Ez lehetőséget adott arra, hogy a hat hónapon át megszállás alatt lévő településekre visszatérhessenek az elmenekült lakosok, illtetve azon kevés ember, aki ottmaradt eddig, megossza a külvilággal az ottani tapasztalatait a orosz megszállás idejéről.

Harkivtól északra található Prudjanka hat hónapon át mindössze három kilométerre volt a frontvonaltól, és ez volt az utolsó ukrán ellenőrzés alatt álló település, miután februárban az orosz hadsereg átlépte a határt, és egészen a következő faluig, Cupivkáig nyomult előre. Azóta a 3500 lakosú Prudjanka nagy része megrongálódott vagy elpusztult. A szeptemberi ellentámadás során Cupikvát, valamint több tucat más települést is visszafoglaltak az ukrán csapatok.

Az ukrán siker azonban nem hozott békét a régióba, minden nap hallani robbanásokat, csupán most már egy kicsit északabbról. Az orosz erők most orosz területről tüzelnek, néhány percenként ágyúzzák az újonnan felszabadított területeket, köztük a határ menti Kozacsa Lopan városát is, megkeserítve az itteni civil lakosság életét. Ezek a támadások jól illeszkednek abba az új paradigmába, amelynek keretében az oroszok a harkivi területeik elvesztése után a civil infrastruktúra ellen kezdtek jelentős tüzérségi támadásokat intézni.

Részben ennek következtében sokan elmenekültek már innen. Azon kevés ember, aki itt marad a vidéki frontvonal mindkét oldalán, szörnyű körülmények között él áram, víz és telefonkapcsolat nélkül. Nikolaj Vakula és felesége, Zinajda az orosz megszállás alatt is Cupikvában maradtak. A háború előtti 600 fős lakosságból 120 másik ember maradt még itt, a szomszédos Lobanivka nevű faluban húszan, az aprócska Tokarivkában pedig heten éltek, mondta Vakula.

Megalázó időszak volt. Az oroszok betörtek azokba a házakba, ahonnan a tulajdonosok elmentek, és mindent elvettek

- emlékezett vissza az elmúlt hat hónapra.

Beszéltem velük. Voltak fiatal srácok Csecsenföldről és a szibériai Burjátföldről, és talán még Dél-Oszétiából is. A legrosszabbak a Luhanszki és a Donyecki Népköztársaságok katonái voltak. Ők disznók voltak.

Érdekes megjegyezni, hogy az említett katonák az Orosz Föderáció kisebbségei közül kerültek ki. Korábban sokszor előkerült, hogy csecsen alakulatok vesznek részt a harcokban, azonban a burjátok és egyéb kisebbsége bevetése arra utal, hogy rajtuk kívül is dominálnak az oroszországi kisebbségek a megszálló csapatok között.

Külön érdekes még az esetleges dél-oszétiai katona esete, mivel csak Észak-Oszétia tagja hivatalosan az Orosz Föderációnak. Dél-Oszétia a nemzetközi közösség szemében a mai napig Grúziához tartozik, azonban az orosz csapatok 2008-ban az orosz-grúz háború után Abbáziával együtt megszállták és elszakították ezeket a területeket. Korábban is több forrás utalt arra, hogy komoly létszámhiánnyal küzdenek az orosz erők, azonban ezek pótlása a ma kijelentett részleges mozgósításig úgy tűnt, az önkéntes katonák toborzásán alapszik. Az elmúlt időben az orosz hadvezetés jelentős részben a perifériákon élő kisebbségek területeiről, valamint a közelmúltban a börtönökből toborzott, arról azonban eddig viszonylag kevés információ volt, hogy a Kaukázusban létrehozott két terület lakossága is részt vesz a harcokban.

A Cupavkában élő Vakula elmondta, hogy egy donyecki szeparatista harcos arcon ütötte és vén pederasztának nevezte.

Elmagyaráztam, hogy 67 éves vagyok, és már két szívrohamom volt. Azt mondta, minden negyedik ukrán náci. Putyin egy egész nemzetet zombifikált.

A nyugdíjas hozzátette:

Vannak rokonaim Oroszországban. Felhívtak és azt mondták: 'Várj egy kicsit. Jövünk, hogy felszabadítsunk téged'. Megszakítottam velük ezután a kapcsolatot.

Zinajda elmondta, hogy az elmúlt hat hónapban nyílt tűzön főzött, és az invázió előtt készített konzervekre tudott még támaszkodni. Szerinte oroszok hat hónap csak kétszer szállítottak humanitárius segélyt a megszállt területre. Megpróbálták meggyőzni a helyieket, hogy viseljenek fehér karszalagot, de nem sok sikerrel.

Nagyobb településeken, mint például Kozacsa Lopan, orosz útleveleket osztogattak, és egyszeri 10 000 rubeles fizetést adtak mindenkinek, aki elfogadta.

A helyi lakosoknak adott orosz állampolgárság lehetőségéről már több megszállt területről is érkeztek hírek. Oroszország így próbálja meg elérni, hogy a lakosság már orosznak minősüljön, és így az ellenük intézett esetleges támadás is oroszok elleni támadás lesz, valamint bármikor hivatkozhatnak innentől az itteni orosz lakosság érdekeire is. Az viszont nem volt széles körben ismert, hogy az orosz útlevelek átvételéért már fizet is az orosz vezetés.

A faluban csak két ember támogatta az oroszokat - magyarázta Zinajda -, Artyom és Viktor. Artyom azt mondta a szomszédainak, hogy ő az új polgármester. Hétfőn az ukrán SZBU hírszerző szolgálat megérkezett a faluba, és kollaboráció gyanújával elvitte őket. Prudjankában kedden néhány lakos visszatért, hogy ellenőrizze ingatlanjaik állapotát. Volt, akinek teljesen megsemmisült a háza, és bár szeretné újjáépíteni, nincs rá pénze.

Hasonló volt a helyzet a közeli Szlatynében is, amelynek vasútállomása a Harkiv és Belgorod közötti útvonalon helyezkedik el. A település egykor 7000 fős virágzó városi közösség volt, azonban mára csak 500-an maradtak itt. Az itt lakó Jurij Posztol és felesége, Julija elmondták, hogy néhány helybéli nem akart elmenni, mert féltek a fosztogatóktól.

Az oroszok soha nem voltak itt igazán. Az ukránok voltak azok, akik loptak

- magyarázta. Nem volt világos, hogy Szlatyne is valaha is képes lesz-e újjáépülni, egy légicsapás tönkretette az iskoláját, és a város nagyja is romokban hever.

Címlapkép: A Harkiv megyei Szaltivka városa, szeptember 20-án egy orosz tüzérségi támadás után. FOrrása: Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images