Itt az új amerikai nagykövet bemutatkozó videója: magyarul köszön, magyarországi utazásáról beszél David Pressman

Az Amerikai Egyesült Államok új magyarországi nagykövete, David Pressman közzétett egy bemutatkozó rövidfilmet, amelyben magyarul köszöntötte a hazánkban élőket. Pressman elmondta, hogy a '90-es években történt magyarországi utazása során nemcsak a magyar ételeket és kultúrát ismerte meg, hanem barátokra is lelt hazánkban. David Cornstein 2020. szeptember 15-i lemondása után szinte napra pontosan két éven át nem volt amerikai nagykövet Budapesten; David Pressman személyében most egy nemzetközi biztonsági tapasztalatokkal és hollywoodi kapcsolatokkal rendelkező diplomata érkezett Magyarországra.

Bemutatkozik az új nagykövet

Jó napot kívánok. David Pressman vagyok. Hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy én lehetek az Egyesült Államok következő magyarországi nagykövete

– jelentkezett be Amerika új magyarországi nagykövete.

Sziasztok! David Pressman nagykövet vagyok. Alig várom, hogy minél több időt töltsünk együtt itt Magyarországon!Sziasztok! Im Ambassador Pressman, and I look forward to sharing my time in Hungary with you. @USAmbHungary — US (Embassy) September 20, 2022

Az elmúlt két évtizedben diplomataként és ügyvédként dolgoztam. Az a megtiszteltetés ért, hogy az Egyesült Államok több elnökét is szolgálhattam, és fontos nemzetbiztonsági, emberi jogi és külpolitikai kihívásokkal foglalkozhattam. Örülök, hogy magyar partnereinkkel és barátainkkal együtt dolgozhatunk azon, hogy országaink együtt erősebbé váljanak. Alig várom, hogy a családommal együtt felfedezzük Magyarországot és megismerkedjünk a magyarokkal itt Budapesten és szerte az országban, és közben a lehető legjobban megtanuljak magyarul

– folytatta Pressman.

Enjoyed welcoming representatives of the Friends of Hungary Foundation to our Embassy recently to exchange ideas on how to improve the U.S.-Hungary partnership. pic.twitter.com/8rS3fDAf0y — Ambassador (David) September 20, 2022

Bonyolult időket élünk. És ezekben a bonyolult időkben most fontosabb, mint valaha, hogy az amerikaiak és a magyarok szorosan együttműködjenek és közösen nézzenek szembe a régió és a világ kihívásaival. Hamarosan találkozunk!

– zárta le bemutatkozását az amerikai diplomata, aki nemrég Szijjártó Péter külügyminiszterrel, Varga Mihály pénzügyminiszterrel, illetve Németh Zsolttal, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnökével is egyeztetett.

Domo arigato, Minister Szijjártó! A great meeting with the Foreign Minister. We both reaffirmed our shared commitment to improve our relationship and work together as partners. pic.twitter.com/2Q1HItly2p — Ambassador (David) September 14, 2022

Appreciated discussing the governments plans to address the difficult economic situation in Hungary with Finance Minister Varga. As Allies, we must stand together to combat the economic instability caused by Russias war in Ukraine. pic.twitter.com/cR4BwdGCsM — Ambassador (David) September 20, 2022

Thank you to MP Zsolt Németh for the tour of Hungarys stunning parliament building. I appreciated our robust discussion of the U.S.-Hungary partnership as we work together on critical regional & global security issues. pic.twitter.com/oIdPRyNwif — Ambassador (David) September 21, 2022

Ki David Pressman?

A 45 éves David Pressman a Brown Egyetemen alapdiplomát, majd a New York University School of Law jogi karán jogi doktorátust szerzett. Korábban az ENSZ-ben képviselte az Egyesült Államokat az ENSZ Biztonsági Tanácsában, és a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető számos veszélyről folytatott tárgyalások során, különös tekintettel az Európát, Oroszországot, Kelet-Ázsiát és a csendes-óceáni térséget, valamint Afrikát érintő kérdésekben.

Az elnököt adó Demokrata Párthoz kötődő nagykövet emellett kapcsolatokkal rendelkezik Hollywoodban is, korábban George és Amal Clooney alapítványának dolgozott. 2008-ban a Los Angeles Times George Clooney “consigliere”-jeként emlegette.

Visited this impressive statue of George Washington, Americas first president and a champion of democracy. The statue has stood for more than a century in Városliget & symbolizes the deep historical connections between the U.S. & Hungary. @AmerikaiMagyar — Ambassador (David) September 5, 2022

