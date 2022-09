A Kreml-szóvivő fia inkább nem halna meg Putyinért

Navalnij csapatának egyik tagja egy moszkvai katonai körzet parancsnoksága alkalmazottjának adta ki magát, így hívta föl Nikolaj Peszkovot, hogy a Putyin által elrendelt részleges mozgósítás értelmében behívja mint tartalékost.

Ha tudják, hogy én vagyok Peszkov úr, akkor meg kell érteniük, hogy nem egészen helyes, ha belekeveredek. Röviden, ezt más szinten fogom rendezni

– mondta a nyilvánosságra hozott telefonbeszélgetésben a Kreml-szóvivő fia. Mikor az álalkalmazott újra rákérdezett, hogy akkor másnap 10 órakor a szolgálati helyén lesz-e, az ifjabb Peszkov azt válaszolta:

Higgye el, sem Önöknek, sem nekem nincs erre szükségem.

A Daily Mail szerint pedig Peszkovnak jelentkeznie kéne a besorozáson, ugyanis az orosz nukleárisrakéta-erők egykori sorkatonája, így elméletileg elsődleges jelöltje lenne a részleges mozgósításnak.

They allegedly called the son of Putin's press-secretary Dmitry Peskov, Nikolay, and asked him why he did not respond to the military commissariat summons Can't prove it's him but the tone of voice is really similar. pic.twitter.com/kQv2WcdcCu