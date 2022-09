Putyin a tüntetőket máris mozgósította, 1300 embert vittek el a rendőrök

Az OVD-Info független szervezet 38 orosz városból gyűjtött információkat, ez alapján szerda estig

több mint 1311 embert vettek őrizetbe,

502 tüntetőt Moszkvában, 524-et pedig Szentpéterváron.

Oroszországban jelenleg minden tüntetés illegálisnak minősül.

Az orosz belügyminisztérium szerint csak nagyon kevés résztvevővel zajló tiltakozások voltak. A letartóztatottak száma és a tüntetésekről előkerült felvételek azonban mást mutatnak.

Growing protests against military mobilization in St Petersburg, Moscow, Yekaterinburg and many other Russian cities tonight.Russians prefer watching the war on TV. Getting HIMARSed in person in Kherson isnt attractive at all. pic.twitter.com/nmHbUad6wk — Visegrád (24) September 21, 2022

In , , the police are detaining protesters against the mobilisation at an unauthorised rally taking place tonight. The protester who is being detained is chanting No to War!. #Moscow — Alex (Kokcharov) September 21, 2022

Major anti-war protests in Moscow and other big cities tonight - more than 1200 people have been arrested. pic.twitter.com/FvWUMiniZE — Ashok (Swain) September 21, 2022

Címlapkép: A Vlagyimir Putyin orosz elnök által elrendelt részleges mozgósítás elleni tüntetők egyikét veszik őrizetbe rendőrök Moszkvában 2022. szeptember 21-én. MTI/EPA/Makszim Sipenkov