Tüntetőket, diákokat és nemzetiségieket küld a frontra Oroszország

A jelentés szerint a Kreml kemény kézzel közelít a részleges mozgósítás kérdéséhez, amivel sikeresen teljesítheti ugyan a maga által kitűzött kvótát, de nem valószínű, hogy hatékony katonákat tud harcba hívni, miközben belföldön mindez visszaüt rá, kevés nyereségért.

Az orosz hatóságok mindenféle ürüggyel toboroznak katonákat, megszegve a Kreml ígéretét, hogy csak katonai tapasztalattal rendelkezőket küldenek Ukrajnába. Olyan embereket is mozgósítanak, például tüntetőket, akik nagyon rossz harci morállal mennek háborúba.

A Kreml keményvonalas megközelítése vélhetően fokozni fogja a belföldi ellenérzéseket az intézkedéssel szemben, amely puhább megközelítés mellett sem örvendett volna nagy népszerűségnek.

A részleges mozgósítás tényleges végrehajtása nem felel meg a mozgósítás megígért feltételeinek. Így például a katonai tapasztalattal nem rendelkező tüntetők behívása ellentmond ennek, hiszen csak tartalékosok behívásáról volt szó, akik elvégezték a sorkatonai szolgálatot. Az orosz ellenzéki médiumok beszámoltak egy banki informatikusról is, aki annak ellenére kapott behívólevelet, hogy soha nem szolgált a hadseregben, és nem vett részt katonai képzésen az egyetemen.

Egy burjátföldi egyetemi hallgató felvételeket tett közzé arról, hogy a Roszgvardia és a katonai rendőrség diákokat rángat ki az órákról, annak ellenére, hogy Szergej Sojgu védelmi miniszter többször is elmondta, az orosz diákokat nem fogják mozgósítani.

A Kreml kvótái valószínűleg arra kényszerítik majd a helyi tisztviselőket, hogy katonai státuszuktól függetlenül mozgósítsák a férfiakat. Míg a Kreml szerint 300 ezer katonát fognak mozgósítani, a független Novaja Gazeta című lap szerint a behívottak száma elérheti az 1 milliót.

A Kreml valószínűleg az etnikailag nem orosz és bevándorló közösségeket is aránytalanul nagy részben fogja mozgósítani.

Egy Kreml-tisztviselő azzal fenyegette meg azokat a közép-ázsiai bevándorlókat, akik az elmúlt 10 évben kaptak orosz állampolgárságot, hogy elvehetik ezt tőlük, ha nem mennek katonai szolgálatra.

A távol-keleti Burját Köztársaságban található Kurumkan falu lakói azt mondták, az orosz sorozótisztek az 5500 fős összlakosságból mintegy 700 férfit mozgósítottak. Ha ez igaz, akkor az orosz hatóságok az etnikailag burját többségű körzetben a férfi lakosság 25 százalékát mozgósították.

Egy örmény Telegram-csatornán közzétett információk szerint az egy városban mozgósítottak listáján 90 százalékban találhatók örmény nemzetiségűek, miközben a településen mindössze 8,5 százalékos az örmények aránya.

Az ISW jelentése szerint a részleges mozgósítás keményvonalas megközelítése a közvélemény haragját váltja ki Oroszország-szerte, és még kis dagesztáni falvakban is tüntettek a mozgósítás ellen. Ismeretlenek több orosz városban is felgyújtottak katonai toborzóközpontokat és helyi közigazgatási épületeket.

Pretty powerful video. In Dagestan locals clearly don't want to go to war with Ukraine. The recruiting officer argues they have to fight for the future. We don't even have a present, what future are you talking about, pic.twitter.com/1O4ob2GhSN