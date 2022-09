"Gyertek és haljatok meg velünk a lövészárkokban" - Rendőrökkel verekedtek orosz besorozottak

Verekedés tört ki besorozott oroszok és rendőrök között a szibériai Omszkban - számolt be a Reuters alapján a brit Sky News

A Reuters hírügynökség riportere által megosztott képeken állítólag az ukrajnai háborúra besorozottak verekednek a helyi rendőrökkel a szibériai Omszkban - írja a Sky News.

Vlagyimir Putyin részleges mozgósításról szóló döntésével szemben - amelynek értelmében további 300 ezer katona indulhat Ukrajnába - jelentős ellenállás tapasztalható.

Állítólag Omszkban az emberek felszólították a rendőröket, hogy "jöjjenek és haljanak meg velük együtt a lövészárkokban".

Eközben továbbra is tömegek menekülnek a Vlagyimir Putyin által szerdán elrendelt részleges mozgósítás elől: nagy sorok vannak a finn, grúz, de még a mongol határátkelőknél is, repülőjegyet már nem nagyon lehet kapni. Oroszországban a mozgósítás ellen tüntetőket, egyetemi hallgatókat is besoroznak, és aránytalanul nagy számban küldhetnek frontra etnikai kisebbségekhez tartozókat.

A címlapkép illusztráció. A Vlagyimir Putyin orosz elnök által elrendelt részleges mozgósítás elleni tüntetők egyikét veszik őrizetbe a rendőrök Moszkvában 2022. szeptember 24-én. A három napja hatályba lépett rendelet értelmében tartalékban lévő állampolgárokat vonnak hadkötelezettség alá. Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov