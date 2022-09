Videó: csecsen katonák is segédkeznek a „népszavazások” lebonyolításában

A Donyeck megye oroszok által megszállt részein tartott „népszavazáson” pénteken 23,6 százalékos volt a részvételi arány – idézte a TASZSZ orosz állami hírügynökség az egyik helyi tisztviselőt.

Zaporizzsja megyében a választásra jogosultak több mint 20,5 százaléka, Herszon megyében pedig 15 százaléka voksolt.

A herszoni orosz választási bizottság vezetője, Marina Zaharova (nem azonos a külügyi szóvivővel, Marija Zaharovával) szerint ez elegendő számú szavazat a „referendum” első napjára – írja a The Guardian.

Az álnépszavazások szeptember 23. és 27. között zajlanak.

Luhanszk ukrán kormányzója, Szerhij Hajdaj szerint Sztarobilszk városában a lakosok nem hagyhatják el a települést, és kényszerítik őket a szavazásra.

Bilovodszk városának egy vállalatigazgatója szerint a munkavállalók szavazása kötelező: aki nem vesz részt azon, azt elbocsájtják, nevüket pedig átadják a biztonsági hatóságoknak.

Közben egy nyilvánosságra került kamerafelvételen az látszik, hogy egy lépcsőházban a választási bizottság három tagját két csecsen katona kíséri, és úgy kopogtatnak be olyan lakásokba, melyek lakói még nem szavaztak.

Nothing makes voting more honest than two bearded Chechens with machine guns. It's strange why no one wants to open doors for themEnergodar pic.twitter.com/Kt6aOGEDHR