Támadásba lendült Elon Musk: érzékenyen érintette a családja múltjáról szóló videó

Elon Musk nekiment egy amerikai professzornak, aki azt állította, hogy a Tesla-vezér családjának smaragdbányái voltak Dél-Afrikában az apartheid-korszakban.

Robert Reich, a Berkeley professzora és az Egyesült Államok volt munkaügyi minisztere videót tett közzé a "self-made milliárdosok mítoszáról". A videóban Reich arról beszélt, hogy számos, self-made-nek mondott milliárdos valójában kiváltságos neveltetésben részesült.

A videóban többek között Bill Gates példáját hozta fel, akinek édesanyja Reich szerint a kapcsolatait használta fel arra, hogy a Microsoftnak segítsen üzletet kötni az IBM-mel. Jeff Bezos, aki a mítosz szerint a garázsában alapította meg az Amazont, "a szülei negyedmillió dolláros befektetésével finanszírozta" - mondta Reich. Musk pedig olyan családból származik a professzor szerint, amelynek smaragdbányája volt Dél-Afrikában az apartheid idején.

Ezen állítás éles választ váltott ki Elon Muskból:

Te egyszerre vagy idióta és hazug

- tweetelte a világ leggazdagabb embere.

2018-ban Elon Musk apja, Errol Musk interjút adott a Business Insider South Africa-nak, amelyben elmesélte, hogyan szerezte meg egy zambiai smaragdbánya résztulajdonát. Musk kritikusai gyakran parafrazeálják a történetet a közösségi médiában, akik nemcsak azzal vádolják, hogy zsenialitás helyett a családja miatt érte el sikereit, hanem azzal is, hogy közvetve az apartheidből húzott hasznot. Eközben Musk védelmezői gyakran mondják, hogy a milliárdos tagadta ezt a történetet, bár ez sem teljesen igaz. Ehelyett Musk igyekszik eloszlatni azt az általános vélekedést, miszerint gazdag családból származik - írta a Popculture.com.

