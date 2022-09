Úgy tűnik, a szélsőjobb nyerte az olasz választásokat

Az Olaszország Fivérei (FdI) nevű, posztfasiszta gyökerű párt végzett az első helyen a vasárnapi olasz választáson az exit poll adatok szerint és a jobboldali blokk megszerezhette a parlament mindkét házában a többséget. Ez azt is jelenti, hogy Giorgia Meloni FdI-pártelnök lehet az ország első női miniszterelnöke.

Nyert a jobboldali szövetség, élén a szélsőjobboldali vezetővel

Az első exit poll adatok vasárnap este 11 óra után érkeztek a BBC jelentése szerint.

Az első adatok alapján arra lehet következtetni, hogy a jobboldali szövetség (Meloni pártja a Matteo Salvini vezette Ligával és a többszörös ex-miniszterelnök, Silvio Berlusconi Hajrá Olaszország nevű pártjával lépett szövetségre) az előzetes várakozásoknak megfelelően győzött a parlamenti választáson.

A RAI közvéleménykutatása alapján a Meloni vezette jobboldali szövetség 111-131 főhöz juthat a szenátusban, az alsó házban pedig 227-257 helyet tudhat majd a magáénak - írja a Bloomberg. A felmérések szerint a jobboldali szövetség a szavazatok 41-45%-át gyűjthette be, ami megfelelő arány ahhoz, hogy a parlament mindkét házában többséget alkossanak, de jelen állás szerint ezzel nem értek el kétharmados többséget. Ezzel szemben a balközép koalíció 25,5-29,5%-os arányszámot érhetett el, vagyis a jobboldali pártszövetség meggyőző fölénnyel rendelkezhet.

A Skytg24 kutatása szerint 115 helyet szerezhetett a szenátusban a jobboldali szövetség, a többséghez pedig 104 fő szükséges.

A nemzetközi hírügynökségek vasárnap este 11 óra után az exit poll eredmények alapján mind arról számolnak be, hogy

a jobboldali blokk egyértelmű győzelmét hozta a vasárnapi választás.

Az előzetes eredmények, feltételes módban

A Bloomberg hírügynökség ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a korábbi választások alkalmával megfigyelhető volt, hogy jelentős különbségek voltak a végső eredmény és az exit poll (ez az a közvélemény-kutatás, amelyet a kutatócégek közvetlenül a szavazófülkéből való távozás után készítenek el a szavazók körében) eredmények között. A végső eredményekre és így a biztos győztesre még várni kell néhány órát.

A hírügynökség az exit poll adatok alapján arról is beszámolt, hogy a balközép tömörülés nyerhetett Milánóban és Rómában, az Öt Csillag Mozgalom pedig Nápolyban.

A la Repubblica által közölt exit poll számok alapján a Meloni vezette Olaszország Fivérei párt 22-26%-kal végzett a pártok versenyében az élen. Ez jelentős győzelem Giorgia Meloni számára, a jobboldali tömörülés másik pártjai azonban inkább csalódást keltően szerepeltek a lap értékelése szerint: a Matteo Salvini vezette Liga párt 8,5-12,5%-os eredményt érhetett el, Silvio Berlusconi Hajrá Olaszország pártja pedig 6-8%-ot.

Az első kalkulációk alapján Giorgia Meloni a szavazatok negyedét elnyerhette, Salvini Liga pártja pedig 8,5%-on végezhetett.

A baloldalon nem jött létre egységes koalíció, a koalíción kívül indult ugyanis az Öt Csillag Mozgalom és az Akció nevű párt. A balközép Demokrata Párt a szavazatok 17-21%-át kaphatta meg, amivel a pártok versenyében a második helyen végezhetett.

Az Öt Csillag az elmúlt napokban jelzett feltámadásának köszönhetően 13,5-17,5%-os támogatottságot kaphatott, ami a harmadik helyre volt elég. A Carlo Calenda vezette Akció pedig 6,5-8,5% körüli eredményre számíthat.

A választásról és annak jelentőségéről előzetesen itt írtunk:

Az olasz belügyminisztérium szerint a választáson való részvételi arány drámaian alacsony, 64,7%-os volt a szavazóhelyiségek bezárásakor. A szavazatok aránya különösen alacsony volt a déli régiókban, beleértve Szicíliát is.

Mi vár a piacokra?

Az euró-dollár keresztárfolyam egyelőre csak mérsékelten reagált az exit poll eredményekre, a dollár minimálisan erősödött tovább az elmúlt napok szárnyalásai után.

A dollár kiemelkedő erejéről és annak következményeiről épp mai cikkünkben írtunk részletesen, a cikk ide kattintva érhető el.

A Bloomberg gyorsértékelésében emlékeztet arra, hogy a Matteo Salvini vezette Liga vártnál gyengébb szereplése kedvező fejlemény lehet a piacok szempontjából, mivel így talán kisebb alkupozíciója lesz Melonival szemben a hiány emelése ügyében.

Tomasso Ebhardt, a Bloomberg milánói irodájának vezetője egyenesen arról ír, hogy az exit poll felmérések adatait a befektetők és elemzők előzetes várakozásával összevetve kijelenthető, hogy a Meloni vezette szövetség egyértelmű győzelme a Liga vártnál gyengébb szereplésével az egyik legjobb forgatókönyv az ország stabilitása szempontjából. Mások azt emelték ki, hogy amennyiben a végső eredmények igazolják az exit pollok számait, akkor a jobboldali szövetség nem szerzett kétharmados többséget, amivel átírhatta volna a kormánytöbbség az alkotmányt és a befektetők ezt nem tartották volna ezért kedvező szcenáriónak.

Sarah Carlson, a Moody's szakembere gyorskommentárjában kiemelte, hogy a következő olasz kormánynak számos komoly kihívást kell kezelnie. Ezek közül a legfontosabbak az ország nemzeti helyreállítási és ellenálló képességi tervének végrehajtása, az energiakrízis és energiaárak problémájának kezelése, valamint a magas államadósság menedzselése, amely rendkívül sérülékeny a rossz GDP-növekedési adatokra, a finanszírozási költségekre és az infláció alakulására.

Ki a győztes?

Korábban már beszámoltunk arról, hogy akármennyire is igyekszik mérsékeltté fazonírozni magát Meloni, a maga és a pártja posztfasiszta múltját nehéz lemosnia. Persze olyan nagyon nem is akarja, mert azokat is meg akarja tartani, akik – ma már kevésbé személyes élményekből, mint inkább szüleik, nagyszüleik elmondása alapján – nosztalgiát éreznek a Benito Mussolini-féle fasiszta Olaszország iránt. A pártnak ma is tagja a Duce két közvetlen leszármazottja, akik büszkén viselik a Mussolini családnevet. Meloni 1996-ban – 19 évesen – maga is dicsérte a fasiszta diktátort, mondván, az elmúlt 50 évben nem volt hozzá hasonló politikus. A fasiszta múlt persze időnként kellemetlen következményekkel is jár. Kedden például az FdI-nek egyik politikusát, Calogero Pisanót fel kellett függesztenie, mivel 2014-ben Adolf Hitlert „nagy államférfinak” nevezte.

A Meloni lehetséges miniszterelnöksége miatt aggódókat ezek az ügyek aligha nyugtatják meg, az Európai Unió főáramú erőit képviselő politikusok mégsem ettől tartanak, hanem attól, hogy ha radikális jobboldali, populista erő jut hatalomra Európa harmadik legnagyobb gazdaságában, egyben harmadik legnépesebb államában (Németország és Franciaország után), ráadásul az európai integráció egyik alapító tagjában,

az POPULISTA FORDULATOT INDÍTHAT EL AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL, ILLETVE MÁR MOST BLOKKOLHATJA A KÖZÖS UNIÓS DÖNTÉSHOZATALT.

Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnök, Lengyelországban pedig a vezető kormánypárt, a Meloni pártjával egy EP-frakcióban, az Európai Konzervatívoknál és Reformereknél ülő Jog és Igazságosság (PiS) többször reményét fejezte ki az FdI győzelmében, amely szerintük új korszakot hozhat Európában.

Nem véletlen például, hogy a BBC az exit poll eredményeket bemutató cikkében külön kitér arra, hogy Meloni EU-retorikája pedig Orbán Viktor magyar nacionalista vezetőhöz közelíti.

Címlapkép: Matteo Salvini, a kormányzó Liga párt, Silvio Berlusconi, a Forza Italia (Hajrá Olaszország) párt és Giorgia Meloni, az ellenzéki jobboldali Olasz Testvérek (FdI) párt vezetője (b-j) köszönti a támogatókat a jobboldali pártok kampányzáróján Rómában 2022. szeptember 22-én. Olaszországban szeptember 25-én előrehozott parlamenti választásokat tartanak. Forrás: MTI/EPA/ANSA/Massimo Percossi