Mindent beleadnak az ukránok az offenzívába, brutális videók jönnek a frontvonalról

Úgy néz ki, az ukránok jelentős mennyiségű erőforrást fektetnek a most már átfogó, országos szinten zajló ellentámadásba, mielőtt a mozgósított orosz katonák megérkeznek a frontvonalra. Több hadszíntéren is egészen durva csaták bontakoztak ki a megszállt területeket védő oroszok és az ukrán haderő közt. Úgy tűnik, Harkiv megyében továbbra is jól állnak az ukránok, míg Herszonnál nehezebb helyzetben vannak. A Donbasz térségéből vegyes hírek érkeznek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt héten mozgósítást hirdetett, ennek köszönhetően jelentős mennyiségű élőerő-utánpótláshoz jutott hozzá az orosz haderő, akkor is, ha nem feltétlen a legjobban felszerelt és motivált állomány jut a frontvonalra.

Nagyon úgy néz ki, hogy az ukrán haderő átfogó támadásba lendült Harkiv megyében, a Donbaszban és Herszon-Mikolaiv térségében is, jó eséllyel azzal a céllal, hogy minél nagyobb területet foglaljanak vissza, mielőtt az orosz mozgósítás következtében jelentős élőerő-utánpótláshoz jutnak az orosz csapatok.

Herszon térségében egy ukrán YPR-765-ös menetoszlop próbált meg áttörni, de az orosz haderő tűz alá vette a járműveket. Egy páncélos kilövése egyértelműen látható a videón, de nem teljesen világos, hogy a többi járművel mi történt. Orosz források szerint a teljes menetoszlopot megsemmisítette egy BTR egy 30 milliméteres gépágyúval, de ez nem látható biztosan a felvételen.

Friss videók szerint az ukrán fegyveres erők BMP-1-es gyalogsági harcjárműveket is vesztettek a régióban.

Ezen kívül megsemmisítettek az orosz fegyveres erők egy ukrán pontonhidat is Herszon térségében egy levegő-föld rakétával.

Éjjel az orosz fegyveres erők Odessza térségét támadták iráni Sahed-drónokkal, egy lőszerraktár megsemmisült.

Harkiv térségéből az ukrán fegyveres erők számára kedvezőbb hírek érkeznek. Az ukránok heves erőkkel támadják Liman várost, illetve behatoltak Luhanszk megyébe is.

Friss hírek szerint az ukrán fegyveres erők nemrég leszámoltak az ukrajnai háborúban való részvételre létrehozott „3-as számú hadtest” páncélozott járműveivel.

A térségben az elsősorban grúz, brit és amerikai önkénteseket tömörítő Georgiai Légió zsákmányolt többek közt egy BMP-3-as gyalogsági harcjárművet.

Illetve ukrán kézre került egy ősrégi, T-62M harckocsi is.

Luhanszk megyében vegyes a kép. Pár napja jelentősebb orosz harcjármű-veszteségeket jelentettek az ukránok.

A luhanszki milíciák viszont állítólag visszavertek egy komolyabb támadást a térségben. Az állítólagos videót, melyen ez a csata látható, itt lehet megnézni, viszont hitelességét nem lehet megerősíteni, illetve az elesett katonák látványa igencsak felkavaró.

Az ukrán ellentámadás tovább robog, az alábbi videón légvédelmi rendszerek, köztük egy német Gepard átcsoportosítása látható.

