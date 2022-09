Széthulló orosz propaganda: már a Kreml is bizonytalankodik, egymásnak esnek a tisztviselők a mozgósítással kapcsolatban

Erről nem tudok semmit. Jelenleg még nem született döntés erről

- regálta Dmitrij Peszkov a mozgósítással kapcsolatos kérdésre.

A Kreml bizonytalan nyilatkozata a határzárral kapcsolatban nem nyugtathatja meg az orosz lakosságot, amely a sorozástól való növekvő félelmek közepette megpróbálja elhagyni az országot. Oroszország határain a részleges mozgósítás múlt heti meghirdetése óta soha nem látott számú férfi áramlott ki az elmúlt napokban.

Szergej Csekov krími szenátor szerint a jelenlegi helyzetben meg kell tiltani a sorköteles korban levő állampolgárok számára az Orosz Föderáció elhagyását.

A jelenlegi helyzetben mindenkinek, aki hadköteles korú, meg kellene tiltani a külföldre utazást

- mondta Csekov. Kivételt ez alól csak az egészségügyi okokból távozók, valamint a katonai szolgálatra alkalmatlanok képeznének. Vasárnap a Novaja Gazeta az orosz elnöki adminisztráció meg nem nevezett forrására hivatkozva arról számolt be, hogy

261 000 ember hagyta el az országot a részleges mozgósítás meghirdetése óta.

Az orosz törvényhozóknak a mozgósítás során elkövetett jogsértésekre kellene figyelmet fordítaniuk, ahelyett, hogy a helyzetet azzal eszkalálnák, hogy a határ lezárását követelik minden hadköteles korú orosz számára

- üzent Andrej Klicsasz, a Szövetségi Tanács alkotmányjogi bizottságának elnöke Csekovnak. Peskov azt is elismerte, hogy néhány behívót tévedésből küldtek ki, egyben megígérte, hogy a hibákat a regionális kormányzók és a védelmi minisztériumok hamarosan korrigálni fogják.

Voltak olyan esetek, amikor a rendeletet megsértették. Ezeket az eseteket, amikor nem tartották be az előírt kritériumokat, megszüntetjük

- mondta Peszkov.

Az orosz média több olyan esetről számolt be, amikor idős vagy egészségügyi okokból mentesített férfiakat hívtak be ukrajnai szolgálatra. Dagesztán és Burjátföld régiókban ráadásul agresszív mozgósítást hajtottak végre, a régiók kormányzói most elismerték, hogy hibákat követtek el az első napokban.

Címlapkép forrása: Wiki Commons