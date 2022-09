Csúnya hibát vétett az oroszok szupermodern légvédelmi rendszere - Kellemetlen helyre csapódott be a kilőtt rakéta

Az internetre felkerült felvételen az látható, amint az orosz csapatok Pancír légvédelmi egysége ellenséges célpontokra lő. Néhány kilőtt rakétát követően a jármű hirtelen a videót készítő orosz katona felé fordul, leengedi a rakétaindító konténereket, majd egy rakétát közvetlenül a katona mögötti épületbe lő. Arról nincsenek információink, hogy mi okozhatta a balesetet.

