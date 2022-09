Nem kivételez Putyin, nagy kockázatot jelent a döntése

Az orosz gazdák is bevonulnak a hadseregbe - közölte Vlagyimir Putyin elnök kedden egy tisztségviselőkkel tartott találkozón, ami a Reuters szerint további kockázatot jelent a 2023-as aratás esetében.

Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, és az ősz sűrű időszak a gazdák számára. Ekkor vetik el az őszi búzát, valamint ekkora takarítják be a szóját és a napraforgómagot. Az esőzések miatt az őszi gabonafélék vetése már most is jelentősen késik.

Szeretnék a regionális vezetőkhöz és a mezőgazdasági vállalkozások vezetőihez is szólni. A részleges mozgósítás részeként a mezőgazdasági dolgozókat is behívják. Családjaikat támogatni kell. Arra kérem önöket, hogy fordítsanak különös figyelmet erre a kérdésre

- mondta Putyin a televízióban is közvetített találkozón.

Oroszország második világháború óta első mozgósításának szerdai bejelentése - a Moszkva által különlegesnek nevezett ukrajnai katonai művelet közepette - a sorkötelezettek rohamát váltotta ki a határ felé és nyugtalanságot okozott a lakosság szélesebb körében.

A hatóságok szerint további 300 ezer orosz állampolgárt hívnak be katonának a mozgósítási akció keretében. Néhány Ukrajnával határos dél- és közép-oroszországi régió, például a kurszki régió, jelentős gabonatermelő.

A Reuters megjegyezte: a döntés további kockázatot jelent a 2023-as aratás esetében.

Putyin azt is elmondta a találkozón, hogy Oroszország 2022-ben rekordmennyiségű, 150 millió tonna gabonát takarít be, ebből 100 millió tonna búzát.

Címlapkép: VlagyimirPutyin orosz államfő beszél a Min Aung Hlaing vezérőrnagy, mianmari ügyvivő miniszterelnökkel tartott találkozóján a 7. Keleti Gazdasági Fórumon a délkelet-oroszországi Vlagyivosztokhoz tartozó Russzkij-szigeten 2022. szeptember 7-én. Fotó: MTI/AP/TASZSZ