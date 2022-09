Megjött a figyelmeztetés: van egy nagy veszélye az orosz olajexportnak

Dánia a hét elején az orosz olajat szállító tartályhajókból származó szivárgások veszélyeire hívta fel a figyelmet, mivel az Oroszország elleni uniós szankciók azzal fenyegetnek a dán kormány szerint, hogy a helyi révkalauzok nem tudják átvezetni a hajókat a veszélyes dán tengerszorosokon - számolt be róla a Financial Times

A dán tengerszorosokon áthaladó orosz olajszállító tartályhajók nagyobb eséllyel fognak összeütközni és ömlik ki a rakományuk, ha a számukra korábban biztosított szakképzett révkalauzok nélkül haladnak át a sekély vizeken - figyelmeztetett a dán tengerészeti hatóság.

A Dánia és Svédország között, a Balti-tenger torkolatánál húzódó keskeny vízi szakasz a világpiacokra tengeri úton tartó orosz olaj kulcsfontosságú kereskedelmi útvonala. Egy 1857-ben Koppenhágában aláírt szerződés értelmében minden nemzetközi hajónak joga van áthaladni a szoroson, de Dániának révkalauzokat kell biztosítania, hogy segítsenek a hajóknak az itt található számos sziget és homokpad közötti navigálásban.

Az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (IMO) "erősen ajánlja" a révkalauzok használatát, de ez nem kötelező.

A dán hajózási ágazat tagjai attól tartanak, hogy az orosz kereskedelemmel szembeni szankciók a révkalauzok nélküli, veszélyes hajók számának növekedéséhez vezethetnek.

Az IMO szabályainak és ajánlásainak be nem tartása nemcsak a dán felségvizekre jelent környezeti kockázatot. A hajózás biztonságát és a hajókon tartózkodó legénység tagjait is veszélyezteti

- közölte a dán tengerészeti hatóság.

Ezért felszólítjuk a globális hajózási ágazatot, hogy továbbra is tartsa be az IMO valamennyi szabályát és ajánlását

- tették hozzá.

Az orosz olajexport csak kis mértékben csökkent azóta, hogy az ukrajnai invázióra válaszul az év elején korlátozásokat vezettek be a nyugati országok. A Kpler áruforgalmi elemzőcsoport adatai szerint naponta nagyjából 1,5 millió hordó nyersolaj - a globális kínálat mintegy 1,5 százaléka - halad át továbbra is a dán tengerszorosokon az Északi-tenger és az Atlanti-óceán felé vezető úton.

A dán tengerészeti hatóság adataiból az derül ki, hogy eddig a legtöbb hajó követte az IMO ajánlását, az áthaladó hajók több mint 95 százaléka révkalauzt használt.

Márciusban a dán révkalauzok az orosz hajóknak nyújtott szolgáltatás megszüntetésére szólítottak fel. A dán hatóságok azonban kijelentették, hogy a szolgáltatást folytatni kell.

Az első a hajózás biztonsága és a dán felségvizeken bekövetkező környezeti katasztrófák megelőzése

- közölte a dán tengerészeti hatóság .

Az iparág egyes képviselői aggódnak amiatt, hogy amikor az orosz olaj tengeri kereskedelmére vonatkozó uniós szankciók december 5-től teljes mértékben életbe lépnek, jelentősen megnehezedik, vagy akár meg is lesz akadályozva, hogy Dánia révkalauzokat biztosítson az orosz rakományt szállító tartályhajóknak.

A szankciók értelmében tilos lesz tengeri szolgáltatásokat nyújtani az ilyen hajóknak, bár lehetséges, hogy az EU-n kívüli "harmadik országokba" irányuló olajszállítások esetében továbbra is engedélyezik a révkalauzolást. Azonban még ha a révkalauz-szolgáltatások továbbra is rendelkezésre állnak is, az orosz nyersolajszállítmányt szállító hajók dönthetnek úgy, hogy nem veszik igénybe azokat.

Címlapkép: Getty Images