Bemondta a neves orosz közgazdász: a télen teljesen összeomlik az orosz gazdaság

Inozemcev katasztrofálisnak nevezte a mozgósítás következményeit, amely szerinte mind Oroszország jelenlegi politikai rendszerére, mind pedig a gazdaságra nézve súlyos következményeket fog hozni. A közgazdász szerint a mozgósítással Oroszország új történelmi érába lépett be, melyet minden orosz állampolgár érezni fog a bőrén.

A mozgósítás nagyon fel fogja gyorsítani a gazdasági krízist, melyet eleve az idézett elő, hogy Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen

– írja.

Inozemcev elsősorban azzal érvel, hogy az orosz vezetés most munkaképes férfiakat, vállalkozókat szállít a frontra, egyes régióban (pl. Burjátföldön) pedig nagyon magas a mozgósítottak aránya más régiókhoz képest, ami kifejezetten rosszul érinti majd ezeket az eleve nehéz gazdasági helyzetben lévő területeket. Emellett rengeteg munkaképes férfi menekül el az országból a frontszolgálat helyett.

Az orosz thinktank vezetője úgy látja, mindez csak az első lépés, hamarosan az orosz hatóságok már munkahelyekről fogják összefogdosni a mozgósítani tervezett embereket, emiatt pedig tömegek fognak inkább felmondani és elrejtőzni. Emellett teljesen a földbe állt a turizmus és a belföldi utazások mértéke is.

Aligha lesz észrevehetetlen, hogy 3-4 millió ember egyszerűen eltűnik a munkaerő-piacról

– véli Inozemcev.

A közgazdász szerint a mozgósítás előtt 4-5%-os recesszió volt várható az orosz gazdaságban, ezt önmagában a mozgósítás „optimista forgatókönyv szerint” 10%-ra fogja feltolni. A munkaerőpiac problémái miatt Inozemcev arra is felhívja a figyelmet, hogy várhatóan az adóbevételek is jelentősen vissza fognak esni, a feketepiac és a szürkegazdaság hízni fog, ezzel párhuzamosan pedig a korrupció is jelentősen megnő. A közgazdász úgy látja, a fogyasztási és hitelfelvételi kedv is jelentősen vissza fog esni.

A mozgósítás gazdasági hatásai sokkal durvábbak lesznek, mint magának az inváziónak a hatása

– véli Inozemcev.

A közgazdász még tavasszal jósolta azt, hogy a télre összeomlik a gazdaság, mostani írásában azt hangsúlyozza, hogy szerinte tökéletesen igaza volt.