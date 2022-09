Előkerültek a legendás orosz tartalékok: öntik az ősrégi Kalasnyikovokat a mozgósított újoncokra

A hétvégén kiszivárgott egy videó, melyen az volt látható, hogy ősrégi, rozsdás AKM-gépkarabélyokat kapnak a mozgósított orosz katonák. Nagyon úgy néz ki, hogy egyáltalán nem elszigetelt esetről van szó, a világ második legerősebbjének tartott Orosz Föderáció hadereje, ha nem is feltétlen rozsdás, de tényleg ősrégi, több generációval ezelőtti AKM és AK-74-es gépkarabélyokkal szereli fel a létrehozott tartalékos alakulatok jelentős részét. Emellett ráadásul úgy tűnik, az alakulatok felszereltségét illetően szintén jelentős eltérések vannak.

Az elmúlt egy hétben számos videó került fel mozgósított tartalékosok különféle formációiról, melyekből erősen úgy tűnik, hogy ha nem is rozsdás és lerúgott, de ősrégi technológiának számító AKM-gépkarabélyok képezik majd egyes mozgósított katonákból álló alakulatok fő fegyverzetét.

A krími Szevasztopol térségéből legalábbis ilyen képek, videók érkeznek:

Az AKM a jelenlegi, legmodernebb Kalasnyikov-variánshoz, az AK-12-hoz viszonyítva három generációval való visszalépés. Az utolsó nagyobb számban gyártott 7,62x39-es lőszerre konfigurált Kalasnyikov-típust az 1950-es évek végétől az 1970-es évek közepéig gyártották, aztán szép fokozatosan lecserélték az 5,45x39-es lőszerre konfigurált AK-74-essel. Ma az orosz haderő fő fegyvere ennek modernizált változata, az AK-74M.

Persze, lehet azzal érvelni, hogy "a Kalasnyikov örök és elpusztíthatatlan," de nem véletlenül modernizálta az AK-47-es óta az orosz haderő összesen négy nagyobb ráncfelvarrással a gépkarabély-típust. Az AKM pedig nagyon az alján van ennek a modernizációs létrának.

Nem kizárt, hogy ezeket a szevasztopoli katonákat csak a parádé kedvéért szerelték fel AKM-ekkel, de logikusabb lenne akkor is ennél modernebb fegyvereket villogtatni a sajtónak.

Egy másik videón talán egy fokkal jobb a kép, ezeket a felvételeket az orosz védelmi minisztérium publikálta egy másik alakulatról. Itt a kiképzőtiszt legalább AK-74M gépkarabéllyal pózol, az állomány nagy része viszont régi AK-74-esekkel van felszerelve. Nem sikerült az állománynak egységes gyakorlót és személyvédelmi felszereléseket sem szerezni, néhány újoncon szovjet időkből származó repeszálló mellény van.

Ezeknek a kalinyingrádi újoncoknak legalább többé-kevésbé egységes egyenruha és modern plate carrierek jutottak, de a videóban villantott AKSz-74-es szintén hidegháborús fegyver.

Van ez a kép is, melyet többnyire ukrán források keringetnek, rajta orosz katonák vonulnak fel világháború előtti Moszin puskákkal. A fotó nem most készült, hanem 2020-ban, a rajta látható katonák pedig díszfelvonulásra készülnek. Annyira tehát még azért nem rossz a helyzet, hogy 100 pluszos puskákkal szereljék fel a mozgósított katonákat. Mindenesetre fontos volt megemlíteni ezt a fotót is, mert a kép nagyot megy a közösségi médiában, de a hozzá illesztett kontextus teljesen hamis, ezek ugyanis nem most mozgósított orosz katonák. Ettől függetlenül a donbaszi szakadárok tényleg használnak Moszin puskákat, ha az orosz reguláris erő nem is.

Úgy néz ki tehát, hogy a modernebb, AK-12-es és AK-74M gépkarabélyok megmaradnak a reguláris erőknek, a mozgósított katonák pedig régi AK-74-eseket és AKM-eket kapnak. Elképzelhető, hogy ha tényleg felgyorsítja Oroszország a hadiipari termelést, ez változni fog, azért legalább a Kalasnyikov-gépkarabélyok tömeggyártása nem kellene, hogy nagy mágia legyen. Mégis ez a történelem egyik legnagyobb számban gyártott fegyvercsaládja, csak egy kis ráncfelvarrás kell az AK-12-esnek, hogy az széles körben is használható legyen.

Egyelőre azonban, a most mozgósított állománynak javarészt 40-50 éves, hidegháborús technikára kell támaszkodnia, így legalább gyalogsági felszerelésben hátrányban lesznek a nyugati országok által ellátott és felszerelt ukrán katonákhoz képest. Amúgy elvileg az ukrán haderő fő fegyverzete is az AK-74 Ukrajna által modernizált változata, viszont rengeteg modern sisakot, plate carriert, egészségügyi felszerelést, stb. kaptak nyugatról az elmúlt hónapokban az ukrán katonák. Az orosz haderőnek valószínűleg nem a kézifegyverek területén, hanem a személyvédelmi felszerelésekben lesz úgyis a legnagyobb gondja az ellátással, ha elhúzódik a háború.

Végül pedig érdemes egy szót ejteni arról is, hogy az oroszok gyakran mutogatnak az első számú nagyhatalom, az Egyesült Államok hibáira, mondván különféle kudarcok kapcsán, hogy "de hát ez náluk is így megy." A mostani helyzet olyan, mintha a frontvonalra küldött amerikai katonákat a vietnami háború idejéből származó felszereléssel látná el az amerikai védelmi minisztérium, de Amerikában még a leginkább lerúgott nemzeti gárdista alakulatoknak is jut legalább a korai 2000-es évekből származó gyalogsági felszerelés.

Persze, ahogy egy M16A1-essel, úgy egy AKM-mel is le lehet lőni ellenséges katonákat, ettől függetlenül nem véletlen modernizálják ezeket a fegyvereket folyamatosan, annak érdekében, hogy azok a modern harctéri feltételeknek megfelelők legyenek.

