Példátlan tankcsatát videóztak Ukrajnában: közvetlen közelről ment neki egymásnak két harckocsi

Bár mind az orosz, mind az ukrán fél nagyon jelentős mértékben támaszkodik tüzérségre, a harkivi és herszoni ukrán offenzívával együtt a közvetlen páncélos-ütközetek is megszaporodtak. Nemrég Herszonban videóztak egy komolyabb tankcsatát, pár órája pedig egy másik drónvideó is felkerült, melyen két páncélos ütközik meg közvetlen közelről.

Point blank tank duel. This is probably the most intense footage Ive seen in this conflict. The Russian tanker bested the Ukrainian tanker but at that range it was a coin flip on who fired first. pic.twitter.com/KX4xaSsuLx