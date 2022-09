Putyin elismerte, hibáztak a részleges mozgósítás során

Vlagyimir Putyin orosz elnök az ország Biztonsági Tanácsának csütörtöki ülésén elmondta, hogy először azokat kell behívni, akik katonai tapasztalattal és a szükséges szakterületeken megfelelő képzettséggel rendelkeznek.

A részleges mozgósítás, amely olyan férfiakat is érintett, akiket nem hívhattak volna be, komoly indulatokat váltott ki Oroszországban a lakosság körében. Számos helyen kezdődtek tüntetések, toborzóirodákat gyújtottak fel és volt több példa arra is, hogy a hadkötelesek szembe szálltak a besorozásban részt vevő katonasággal és rendőrséggel.

Emellett több százezer hadköteles férfi menekült már el Oroszországból, amelynek hatására a helyi vezetés úgy döntött, megszigorítja az átkelést kazahsztáni határán, és kiszűri a behívó elől a szomszédos országba távozni akaró hadköteles férfiakat. Az orosz állampolgárok számára Georgia (Grúzia) irányába is megnehezítették a kiutazást. A kaukázusi országgal határos orosz tagköztársaság, Észak-Oszétia szerdán utazási korlátozásokat vezetett be.

