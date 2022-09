Szaporodnak a videók: feldübörögtek az F-18-asok Oroszország szomszédságában

Finnország évtizedek óta először öt napra leállította egyik fontos főútvonalának egy szakaszát, hogy a légiereje gyakorolhassa a le- és felszállásokat a finn autóutakon is - írta meg a Reuters.

Az Oroszországgal határos skandináv ország több tucat, háborús használatra is tervezett autópályaszakasszal rendelkezik országszerte. A közép-finnországi Joutsában található, repülőgépek által is használható utat azonban már évtizedek óta nem használták hadgyakorlatra, mivel a főútvonal Helsinkit köti össze az ország északabbra fekvő részeivel. A növekvő fenyegetettség, amit Oroszország ukrajnai inváziója váltott ki, megváltoztatta ezt a több évtizedes szokást is.

A finn légierő most öt napra megtisztította az úttestet és előkészítette a helyszínt a gyakorlatra. A hadgyakorlaton mintegy 200 főnyi személyzet, valamint a finn F/A-18 Hornet vadászgépek, a régebbi Hawk Mk 51 kiképzőgépek és más katonai repülőgépek vesznek részt.

Laskeutumisten ja lentoonlähtöjen lisäksi -harjoituksessa suoritetaan F/A-18 Hornet -hävittäjien kuumatankkauksia Joutsan maantietukikohdassa. Kuumatankkauksessa hävittäjän moottorit ovat käynnissä, mikä mahdollistaa nopean lähdön takaisin ilmaan. #Baana22 — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) September 28, 2022

Úgy gondolom, hogy az összes le- és felszállásokra tervezett útszakasz megfelelő állapotban van, így könnyen be lehet vonni a hadgyakorlatokba, akár néhány nap alatt is

- mondta a Finn Légierő Akadémia vezetője, Vesa Mantyla ezredes.

Az ilyen ideiglenes leszállópályák kialakítására még a hidegháború időszakában szánta el magát a finn kormányzat. A cél a légiflotta védelme volt, hogy egy esetleges szovjet támadás esetén a finn légierő gyorsan decentralizálhassa az egységeit az országban, ezért évente hadgyakorlatokat tartanak a közúti le- és felszállóhelyeken is.

-harjoitukseen osallistuvat F/A-18 Hornet -hävittäjät harjoittelevat tällä viikolla lentoonlähtöjä ja laskeutumisia Joutsan maantietukikohdassa. maantietukikohtien käyttöön on osa Ilmavoimien liikkuvaa taistelutapaa. #Baana22 — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) September 27, 2022

A közúton végzett hadgyakorlatok egyébként helyi turistalátványosságnak számítanak Finnországban. Joutsában négyszáz helyi lakos gyűlt össze szerdán az út szélén, hogy kövessék az eseményeket. A helyiek is megerősítették a finn háborús készülődés szükségességét és elviselhetőnek tartották az okozott forgalmi kellemetlenségeket.

A finneknek is ébernek kell lenniük és számolniuk kell még ezekkel a kis vidéki kifutópályákkal is. A hadseregnek felkészültnek kell lennie a használatukra

- mondta az 57 éves Seija Viinikainen.

A címlapkép illusztráció. A kép 2019-ben készült, a képen finn légierő F/A-18C Hornet repülőgépe látható bevetés közben. Címlapkép forrása: Wiki Commons